Омелян анонсував створення в Україні двох нових авіакомпаній

Дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом будуть створені в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує УНІАН.

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"Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга – з українським капіталом", – наголосив Омелян.

Новостворена авіакомпанія SkyUp розпочала роботу і в перший рік планує виконання міжнародних чартерних рейсів, а також відкриття регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

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Свій перший рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду. Флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

ТОВ "Авіакомпанія SkyUp було зареєстровано у червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний експерт Євген Хайнацький, який раніше працював в ряді авіакомпаній.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти у 55 регулярних та чартерних маршрутах.