Омелян пояснив хаос з вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці"

Голова Мінінфраструктури пояснив, що некваліфіковані управлінські рішення менеджменту "Укразалізниці" посилили хаос з вантажоперевезеннями.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що у зв'язку з некваліфікованими управлінськими рішеннями менеджменту "Укразалізниці" посилився хаос з вантажними перевезеннями.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи можливість підвищення тарифів на вантажоперевезення.

"У нас зараз є десятки, сотні поїздів по всій країні, які просто завмерли, їх ніхто не везе, локомотивів немає, контракти зриваються. Це величезна проблема, величезний ризик. Ми бачимо явну нестачу локомотивів, які заблоковані Придніпровську та Львівської залізниці. Перевезення у цьому напрямку проходять з величезними труднощами. Ми бачимо високий корупційної фактор при видачі вагонів, і ми бачимо, що через не зовсім кваліфіковані управлінські рішення цей хаос посилюється", – заявив міністр.

Він також зазначив, що тарифи на вантажні перевезення "Укрзалізниці", як і раніше одні з найнижчих порівняно з іншими країнами. Разом з тим, за його словами, багаторазового збільшення тарифів не буде.

"Є полярні позиції "Укрзалізниці" і бізнесу. Безумовно, тарифи "Укрзалізниці" – одні з найнижчих в Європі, якщо не найнижчі. Це факт. З іншого боку, я категорично проти того, щоб відбувалося підвищення в рази. У нас вже було підвищення на 15%. За рахунок дерегуляції вагонної складової та інвентарного парку тарифи стали ще вищими. Це не може бути до безкінечності. Тепер я хочу бачити результат від "Укрзалізниці" – поліпшення сервісу, гарантію транспортування всіх видів продукції, тому що зараз цього немає", – сказав Омелян.

За словами міністра, зараз ведуться дискусії про поетапне підвищення тарифів.

Я не готовий сказати, коли і наскільки. Поетапно. Лише за рахунок підняття тарифів цього року "Укрзалізниця" отримала майже 1 мільярд доларів, які вона мала вкласти в рухомий склад, залізничну інфраструктуру, я хочу бачити, як ці гроші будуть витрачатися. Тоді можна говорити про підвищення тарифів,

– зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у липні, виступаючи у Верховній Раді, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що "Укрзалізниця" зіткнулася з проблемою дефіциту вагонів і рухомого складу через корупційні схеми.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що "Укрзалізниця" не встигає виконувати всі заявки бізнесу на перевезення промислових вантажів залізницею і перетворюється в "тромб" національної економіки, стримуючи нарощування виробництва замовниками її послуг. Також, за словами Омеляна, збитки "Укрзалізниці" від корупції та неефективного використання коштів складають 10-15 мільярдів гривень на рік.

У свою чергу, президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що ситуація із залізничними перевезеннями вантажів в Україні за липень-серпень критично погіршився і вимагає термінового втручання Кабінету міністрів. За його словами, за липень-серпень кількість покинутих складів зросла до 320, а затовареність складських площ гірничо-збагачувальних комбінатів готової залізорудної продукцією вже в чотири рази перевищує нормативи. В результаті ГЗК змушені знижувати обсяги виробництва.

У липні поточного року "Укрзалізниця" подала на погодження до Мінінфраструктури проект про уніфікацію тарифів на перевезення різних вантажів, зокрема, зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників.

За словами представників бізнесу, такі ініціативи "Укрзалізниці" приведуть до прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 25%.

Як повідомив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, підвищення вантажних тарифів у 2017 році коштувало бізнесу в 6,5 мільярда гривень додаткових витрат на рік.

У серпні керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються для перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". На їх думку, запропонована уніфікація тарифів призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 мільярдів гривень на рік.

"Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.