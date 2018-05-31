Омелян розповів про намір створити в Україні ще чотири авіахаби: відомо, у яких містах

В Україні потрібно створити ще чотири додаткові авіаційні хаби. Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Про це він повідомив під час Ukrainian Ports Forum 2018 у Одесі, пише ЦТС.

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"В умовах України нам потрібно чотири регіональних хаба, крім аеропорту Бориспіль. Це – Одеса, Львів, Харків, Дніпро", – зазначив Омелян.

Нагадаємо, 30 травня, під час засідання Кабінету Міністрів України, було схвалено Національну транспортну стратегію на період до 2030 року "Drive Ukraine 2030". Згідно зі стратегією, передбачається побудова в Україні 10 автобанів. Заплановано введення в експлуатацію 50 аеропортів, а також авіаперевезеннях частка лоу-костів становитиме більше 50%