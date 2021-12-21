Омікрон залишається загрозою для України у січні, – KSE

Попри те, що в Україні фіксують спад захворюваності на COVID-19, штам Омікрон залишається потенційною загрозою для України в січні 2022 року.

Ймовірність зростання захворюваності

Такі висновки зробили у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Зокрема, Юрій Ганіченко під час брифінгу попередив про можливе зростання захворюваності у січні.

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Омікрон залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року,

– наголосив він.

Водночас експерт попередив, що не варто виключати й інші фактори зростання захворюваності, зокрема сезонність.

Актуальна ситуація

За словами Ганіченка, наразі в Україні спостерігається спад захворюваності на відміну від європейських показників.

За минулий тиждень у країні кількість нових випадків зараження зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%.

Експерт також наголосив, що Україна входить у новий рік з нижчим рівнем захворюваності, ніж він був цього ж періоду минулого року.

Що відомо про Омікрон в Україні

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму Омікрон. Однак станом на 21 грудня хворий одужав.

Відомо, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест.

Україна вирішила посилити каранинні обмеження через штам коронавірусу Омікрон. Рішення ухвалили з 3 грудня.

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