"Он вихід, тут Україна": в адмінсуді Києва побилися через проспекти Бандери і Шухевича – відео

Адміністративному суді Києва сталася бійка між членами ВО "Свобода" та учасниками проросійських рухів через проспекти Бандери і Шухевича.

Там розглядають позов так званих "Єврейської правозахисної групи" і "Антифашистської правозахисної ліги" з приводу перейменування проспектів.

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Під час засідання у переповнений зал спробували зайти кілька прихильників Росії, яке представилися "охоронцями Бережної". Їх проукраїнські активісти виштовхали в коридор силою. Саме проросійська активістка Бережна представляє інтереси організації, яка домоглася скасування.

Он вихід. Тут Україна, тут ваших Ватутіна і Путіних не буде. Ви, тітухани, прийшли тут, на українській землі, права качати. Хочете в Росію – їдьте в Росію,

– говорять активісти.

У результаті цього між ними й спалахнула масова бійка. Окрім того, до правоохоронців також дійшло повідомлення про замінування суду.

Проросійські активісти також заявили, що не довіряють усій колегії суддів у зв'язку зі зміною судді, оскільки, на їх думку, судді є упередженими, пише "Цензор.нет". Вони написали заяву про відвід колегії суддів.

Активісти наголошують, що недовіра – необґрунтована. Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Дати розгляду немає.

Що відбувається із проспектами Бандери та Шухевича у Києві?

Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.

Однак 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування цих двох проспектів, повернувши проспектам радянські назви.

Позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.

Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.



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