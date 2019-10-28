"Он вихід, тут Україна": в адмінсуді Києва побилися через проспекти Бандери і Шухевича – відео
Адміністративному суді Києва сталася бійка між членами ВО "Свобода" та учасниками проросійських рухів через проспекти Бандери і Шухевича.
Там розглядають позов так званих "Єврейської правозахисної групи" і "Антифашистської правозахисної ліги" з приводу перейменування проспектів.
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Під час засідання у переповнений зал спробували зайти кілька прихильників Росії, яке представилися "охоронцями Бережної". Їх проукраїнські активісти виштовхали в коридор силою. Саме проросійська активістка Бережна представляє інтереси організації, яка домоглася скасування.
Он вихід. Тут Україна, тут ваших Ватутіна і Путіних не буде. Ви, тітухани, прийшли тут, на українській землі, права качати. Хочете в Росію – їдьте в Росію,
– говорять активісти.
У результаті цього між ними й спалахнула масова бійка. Окрім того, до правоохоронців також дійшло повідомлення про замінування суду.
Проросійські активісти також заявили, що не довіряють усій колегії суддів у зв'язку зі зміною судді, оскільки, на їх думку, судді є упередженими, пише "Цензор.нет". Вони написали заяву про відвід колегії суддів.
Активісти наголошують, що недовіра – необґрунтована. Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Дати розгляду немає.
Що відбувається із проспектами Бандери та Шухевича у Києві?
- Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.
- Однак 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування цих двох проспектів, повернувши проспектам радянські назви.
- Позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.
Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.
Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти