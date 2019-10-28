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      "Он вихід, тут Україна": в адмінсуді Києва побилися через проспекти Бандери і Шухевича – відео

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      В адмінсуді Києва сталася масова бійка через проспекти Бандери і Шухевича – відео
      В адмінсуді Києва сталася масова бійка через проспекти Бандери і Шухевича – відео / Скріншот із відео

      Адміністративному суді Києва сталася бійка між членами ВО "Свобода" та учасниками проросійських рухів через проспекти Бандери і Шухевича.

      Там розглядають позов так званих "Єврейської правозахисної групи" і "Антифашистської правозахисної ліги" з приводу перейменування проспектів.

      Треба знати: У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

      Під час засідання у переповнений зал спробували зайти кілька прихильників Росії, яке представилися "охоронцями Бережної". Їх проукраїнські активісти виштовхали в коридор силою. Саме проросійська активістка Бережна представляє інтереси організації, яка домоглася скасування.

      Он вихід. Тут Україна, тут ваших Ватутіна і Путіних не буде. Ви, тітухани, прийшли тут, на українській землі, права качати. Хочете в Росію – їдьте в Росію,
      – говорять активісти. 

      У результаті цього між ними й спалахнула масова бійка. Окрім того, до правоохоронців також дійшло повідомлення про замінування суду. 

      Проросійські активісти також заявили, що не довіряють усій колегії суддів у зв'язку зі зміною судді, оскільки, на їх думку, судді є упередженими, пише "Цензор.нет". Вони написали заяву про відвід колегії суддів.

      Активісти наголошують, що недовіра – необґрунтована. Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Дати розгляду немає. 

      Що відбувається із проспектами Бандери та Шухевича у Києві?

      • Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.
      • Однак 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування цих двох проспектів, повернувши проспектам радянські назви.
      • Позивачем виступила одіозна Олена Бережна, мати загиблої "регіоналки" Ірини Бережної. У суді вона намагалась довести, що назви "проспект Ватутіна і проспект Московський" для Києва є історичними.

      Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Оскільки законодавство забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. Зазначимо, що у межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.


      Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Декомунізація Судді
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