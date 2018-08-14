16:29
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

Она – Вайкуле, а не Газманов: в чем главный посыл российских пропагандистов

4520
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / Фото со свободных источников

Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это ее в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом – сколько отныне будет составлять ее гонорар, если она поедет на гастроли по России.

То есть, государственный служащий угрожает уважаемой и общепризнанной артистке.

Читайте также: Скандал с заявлением Лаймы Вайкуле о Крыме: в России циничное заявление

Тут нужно напомнить Клинцевичу, что Лайма Вайкуле, конечно, поет песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон.

Она – Вайкуле, а не Газманов.

Собственно, с ней, с Вайкуле, все, а вот с Клинцевичем не все.

Его, Клинцевича, интересно рассматривать, как скорпиона в банке.

Вот есть такое слово, полностью характеризующее г-на Клинцевича – хамлО. Это когда ты собой ничего не представляешь, но пытаешься что-то сказать про какого-то авторитетного и уважаемого человека; это когда ты ноль, но грозишь Вайкуле.

Но Клинцевич не просто это слово, а хамло государственное, ибо говорит эти словечки с государственных патриотических позиций и для государственной пользы.

Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чем принимал активное участие сам Клинцевич – в приступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками "Крым наш!".

Но это не все умственные характеристики г-на Клинцевича, есть еще кое-что. Помните советское: "Как ты смеешь критиковать Родину, она тебя взрастила-вскормила, воспитала, дала образование, ит.д." Теперь, конечно, слушать эту бодягу смешно, ибо народ уже вспомнил, что родила мать, воспитала семья, ну и тд. Но хамло Клинцевич отчитывает Вайкуле, как будто она ему лично чем-то обязана, а деньги на жизнь зарабатывает не роскошными концертами, а клянчит их на улице или поет по вагонам.

Читайте также: Лайма Вайкуле сделала новое важное заявление о выступлениях в Крыму

Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов – мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы.

Но Вайкуле из европейской страны Латвии и во этом всем участвовать, видимо, не будет.

Если ей запретят петь в России, а это клинцевичам раз плюнуть, то она, с той же очаровательной улыбкой, подождет, пока клинцевичей выгонят вон.

Она, Вайкуле, в прекрасной физической и моральной форме.

Да и ждать осталось недолго.

Автор: Матвей Ганапольский. Источник: Эхо Москвы

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Скандал Музика Новини Криму Анексія Криму Публікації Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
сьогодні, 16:00 Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
Павло Казарін
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сьогодні, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
сьогодні, 10:01 Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
Украина в ловушке: что убивает страну
сьогодні, 13:00 Украина в ловушке: что убивает страну
Павло Казарін
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 16640
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук