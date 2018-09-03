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OnePlus опублікувала загадковий тизер майбутньої новинки

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OnePlus опублікувала загадковий тизер майбутньої новинки
OnePlus опублікувала загадковий тизер майбутньої новинки / Фото з вільних джерел

Компанія OnePlus опублікувала в соціальній мережі Weibo доволі незвичний тизер, який натякає на анонс майбутньої новинки. Згідно з попередніми даними, пристрій може стати наступним продуктом китайського виробника, проте фанатам варто запастися чималим терпінням.

Про це повідомляє Gizmochina.

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На зображенні показаний OnePlus 6 з відкритим додатком календаря і зазначеною датою – 15 груденя 2019 року. В описі події йдеться, що в цей день стартує новий семестр. Що саме готує компанія наразі невідомо.

Тизер новинки від OnePlus
Тизер новинки від OnePlus

Деякі користувачі вважають, що 15 січня OnePlus представить свій перший смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління. Це припущення може бути недалеким від істини, адже Oppo, що належить разом з OnePlus і Vivo корпорації BBK, нещодавно заявила про намір однією з перших випустити на ринок 5G-смартфон.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Китай
Джерело: 24 Канал
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