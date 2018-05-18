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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

OnePlus презентувала обмежену серію смартфонів для прихильників "Месників"

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OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition.
OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition. / GSMarena

Китайська компанія після офіційної презентації свого флагмана OnePlus 6 анонсувала вихід на ринки обмеженої серії смартфонів OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition.

Про це повідомляє GSMarena.

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У спеціальному випуску пристрою задня панель має карбонову структуру з золотим логотипом Avengers. Повзунок оповіщення Alert Slider також змінив колір відповідно до нового зовнішнього вигляду.

Крім того, коробка містить спеціальний захисний чохол, виконаний у вигляді шолома Iron Man і металевий сувенір з логотипом.

Доброю новиною є те, що версія OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition дорожче стандартної всього на 31 долар. Вона поставляється тільки в топовій конфігурації пам'яті – 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ внутрішньої. Тому за смартфон з обмеженої серії доведеться викласти 660 доларів (близько 17 285 гривень). Варто зазначити, що корпорація наразі не повідомила, коли саме смартфони надійдуть у вільний продаж.

Теги: LifeStyle Кіно Техно Китай Смартфони
Джерело: 24 Канал
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