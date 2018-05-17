OneSpace запустила першу в Китаї комерційну ракету: відео запуску

Китайська компанія OneSpace успішно запустила в космос першу китайську приватну ракету. OS-X відправилася у відкритий космос із майданчика в північно-західній частині країни.

Про це повідомляє CNN.

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Головною ціллю місії є збір даних для державної авіаційної компанії AVIC. Варто зазначити, що OneSpace нерідко порівнюють зі SpaceX Ілона Маска, принаймні в Китаї.

SpaceX стала першою в США,а ми стали першими в Китаї,

– прокоментував запуск OS-X очільник OneSpace.

За його словами, ракета була повністю розроблена і побудована в Китаї, що робить її першою у своєму роді. Втім, місцеві експерти ставляться до подібних заяв скептично. Варто зазначити, що довжина ракети OS-X Chongqing Liangjiang Star становить 9 метрів і вона здатна доставити до 100 кілограмів корисного вантажу на висоту 800 кілометрів над Землею.

Зокрема, здивування викликають терміни розробки ракети, адже компанія OneSpace була заснована в 2015 році. Три роки на створення складної системи – занадто короткий термін. Крім того, на проект було направлено близько 78 мільйонів доларів, що навряд чи є достатньою сумою.

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Проте у OneSpace до подібних заяв ставляться з іронією.

Запуск ракети OS-X китайської компанії OneSpace – дивіться відео