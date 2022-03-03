Онкохворим киянам продовжать допомагати у столиці. Вони можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медичних закладах.

Лікування онкологічної патології продовжать у Київській клінічній лікарні №2. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

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Київська клінічна лікарня №2

Зауважимо, що в медзаклад можна звернутися, попри те, де саме людині призначили лікування і де вона проходила попередні курси хімії.

Київська клінічна лікарня №2 розташована у Дніпровському район за адресою вулиця Краківська, 13. Щоб записатися на процедуру хіміотерапії, необхідно зателефонувати на номер – 067 303 32 80.

Київський міський онкологічний центр

Цілодобова гаряча лінія лікарні:

Також надавати допомогу готовий Київський онкоцентр, який має цілодобовий телефон для звернень: 067 703 60 70.

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Повний текст публікації:

Онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах. Київська клінічна лікарня №2 продовжує лікування онкологічної патології.

Неважливо, де саме людині призначили лікування, і де вона проходила попередні курси хімії. Адреса: Дніпровський район, вулиця Краківська, 13. Телефон для запису на процедуру хіміотерапії: 067 303 32 80. Цілодобова гаряча лінія лікарні: 044 292 11 63.

Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують. Цілодобовий телефон для звернень онкохворих: 067 703 60 70.