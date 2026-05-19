Раніше на Люкс ФМ вже з'явилось кілька тематичних радіостанцій: Українські хіти, Chill and Relax, Сучасні хіти та Золоті хіти. Водночас на цьому команда не зупинилась і зовсім нещодавно запустила онлайн-радіостанцію для фанатів K-pop-культури, пише "Люкс".

Усі радіостанції ТРК Люкс можна слухати у каталозі радіостанцій на сайті Люкс ФМ, у застосунку "Слухай UA", а тепер – і на OTT-платформі SWEET.TV.

Що відомо про K-Pop 24 і співпрацю зі SWEET.TV?

Запуск K-Pop 24 пов'язаний із тим, що популярність цього жанру музики в Україні та світі стрімко зростає, каже продюсер Люкс ФМ Євген Фешак.

Традиційно батьки чогось вчать дітей, але з появою радіостанції K-Pop діти точно будуть вчити своїх батьків. Бо для багатьох батьків світ K-Pop – зовсім незрозумілий, неосяжний, і мало хто знає, що там відбувається. Нова радіостанція K-Pop з малого почне вчити старших сучасним трендам, а також зробить спільну мандрівку в машині разом із дітьми ще більш веселою та класною. Адже вчитись чогось нового – ніколи не пізно. Приємного прослуховування, K-Pop-монстри,

– сказав Євген Фешак.



Українські хіти та K-POP24 доступні на SWEET.TV / Фото ТРК Люкс

Початок співпраці зі SWEET.TV – ще один крок на шляху до того, щоб зробити улюблену музику та контент доступнішими у будь-який час і на будь-яких пристроях. Цей сервіс дозволяє поєднати телебачення, радіо та відеоконтент.

Користувачі можуть слухати улюблені радіостанції, а потім перейти до фільмів, серіалів чи шоу. SWEET.TV також працює над розширенням бібліотеки контенту та постійно додає нові канали та радіостанції.