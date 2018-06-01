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Оновлена Far Cry 3 піддалася жорсткій критиці геймерів: що не так з грою

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Far Cry 3 Classic Edition
Far Cry 3 Classic Edition / Фото з вільних джерел

Геймери, які отримали ранній доступ до оновленої версії Far Cry 3, дещо розчарувалися якістю гри. Користувачі повідомили, що шутер має чимало неприємних сюрпризів, зокрема і технічні заминки.

Про це повідомляє Kotaku.

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Ремастера третьої частини шутера чекали з нетерпінням: драматична історія, що розгортається на просторах тропічного раю, подарувала нам чи не нейбільш харизматичного лиходія в циклі. І хоча зіпсувати атмосферу цього неймовірного бойовика, здавалося б, неможливо, Ubisoft все ж приготувала користувачам кілька неприємних сюрпризів.

Днями, як і обіцялося, власники сезонного абонемента п'ятої частини отримали доступ до перевидання Far Cry 3. Для когось це стало можливістю нарешті долучитися до гри, яку багато фанатів вважають найкращою в серії. Для когось – просто приємною подорожжю хвилями ностальгії.

Far Cry 3 Classic Edition
Скріншот із оновленої гри Far Cry 3 Classic Edition

На жаль, не все пішло гладко. Співробітник порталу Kotaku, наприклад, зазначив, що з візуальної точки зору ремастер, безумовно, вийшов прекрасним. На консолях нового покоління навколишній світ виглядає чудово, яскраво і приголомшливо. Але насолоджуватися красою острова Рук Айленд, на жаль, досить складно через технічні затримки.

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Журналіст поскаржився на труднощі з управлінням на PS4 і погану чуйність контролерів: через спроби підлаштуватися під роботу аналогових стіків, він часто промахувався по цілям. Зі схожими проблемами зіткнулися і користувачі Xbox One. «Мертві зони», правда, виявилися не єдиним недоліком – до них додалися просідання FPS і втрати в якості звуку.

Автори YouTube-каналу VG Tech випустили технічний огляд ремастера, порівнявши продуктивність гри на PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One і Xbox One X. Результати тестів, на жаль, невтішні. Максимальна кількість кадрів в секунду – 30, проте навіть на потужних версіях приставок FPS періодично помітно падав. Роздільна здатність шутера теж різниться: 900р на Xbox One, 1080р на PS4 і 1440р – на поліпшених консолях.

Far Cry 3 Classic Edition
Геймери критикують Far Cry 3 Classic Edition

Втім, до повноцінного релізу залишається ще багато часу – досить, щоб виправити хоча б частину проблем. Техпідтримка Ubisoft знає про скарги, які надходять від користувачів, тому навряд чи їх залишать без уваги. Варто зазначити, що 26 червня Far Cry 3 Classic Edition з'явиться у відкритому доступі, і, можливо, вже без озвучених вище недоліків.

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Трейлер оновленої гри  Far Cry 3 від Ubisoft – дивіться відео

 

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Теги: Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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