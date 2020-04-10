Оновлений бюджет не достатньо сміливий, – голова комітету з питань економічного розвитку

В оновлений бюджет внесли нові видатки: на боротьбу з коронавірусом та на Пенсійний фонд. Щоправда, наразі невідомо, звідки візьмуть ці майже 120 мільярдів.

Натомість у комітеті з питань економічного розвитку кажуть, що цей проєкт бюджету не достатньо сміливий і такий що не відповідає викликам цього часу – зазначив в ефірі 24 каналу нардеп від "Слуги народу", голова комітету Дмитро Наталуха.

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За його словами, зауваження є достатньо об'єктивними і обґрунтованими.

Деякі члени комітету, і я зокрема, вважаємо, що настав час для кількісного пом'якшення, для емісії грошової. І мені здається, що ми абсолютно готові, щоб запустити важку артилерію – те, що у світі називають "вертолітні гроші" – коли Нацбанк здійснює місію для порятунку,

– підкреслив Наталуха.

Він додав, що немає часу бути м'якими та сумніватися. "Є Всесвітній економічний форум, який нещодавно випустив комюніке, де заголовок "Дійте швидко та робіть все, що вам потрібно". Там, фактично, закликають ввести так звану важку артилерію – зменшити особисте корпоративне банкрутство, забезпечити гроші для людей, навіть якшо вони не працюють, збільшити державні інвестиції, збільшити витрати на охорону здоров'я. І якщо бракує коштів – забезпечити всі ці видатки за рахунок додаткової місії", – пояснив голова комітету.

Питання інфляції. Якщо це цільова місія, якщо це місія в інфраструктурні проєкти, в питання держзамовлень, місія в межах просідання ВВП (3-10% за різними оцінками), то, на мою особисту думку, нам вдасться стримати надто високу інфляцію,

– переконаний Наталуха.

Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.

у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документа в першому читанні проголосували 223 нардепи при необхідних 226.

У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97, 1 мільярда доларів.

Плюс на 20 мільярдів збільшується фінансування Пенсійного фонду України.



Який бюджет був закладений на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

