23:24
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Оновлений бюджет не достатньо сміливий, – голова комітету з питань економічного розвитку

      - Читать новость на русском

      В оновлений бюджет внесли нові видатки: на боротьбу з коронавірусом та на Пенсійний фонд. Щоправда, наразі невідомо, звідки візьмуть ці майже 120 мільярдів.

      Натомість у комітеті з питань економічного розвитку кажуть, що цей проєкт бюджету не достатньо сміливий і такий що не відповідає викликам цього часу – зазначив в ефірі 24 каналу нардеп від "Слуги народу", голова комітету Дмитро Наталуха.

      Важливо Бюджет надзвичайної ситуації: які зміни запропонує Шмигаль Раді з другої спроби

      За його словами, зауваження є достатньо об'єктивними і обґрунтованими.

      Деякі члени комітету, і я зокрема, вважаємо, що настав час для кількісного пом'якшення, для емісії грошової. І мені здається, що ми абсолютно готові, щоб запустити важку артилерію – те, що у світі називають "вертолітні гроші" – коли Нацбанк здійснює місію для порятунку,
      – підкреслив Наталуха.

      Він додав, що немає часу бути м'якими та сумніватися. "Є Всесвітній економічний форум, який нещодавно випустив комюніке, де заголовок "Дійте швидко та робіть все, що вам потрібно". Там, фактично, закликають ввести так звану важку артилерію – зменшити особисте корпоративне банкрутство, забезпечити гроші для людей, навіть якшо вони не працюють, збільшити державні інвестиції, збільшити витрати на охорону здоров'я. І якщо бракує коштів – забезпечити всі ці видатки за рахунок додаткової місії", – пояснив голова комітету.

      Питання інфляції. Якщо це цільова місія, якщо це місія в інфраструктурні проєкти, в питання держзамовлень, місія в межах просідання ВВП (3-10% за різними оцінками), то, на мою особисту думку, нам вдасться стримати надто високу інфляцію,
      – переконаний Наталуха.

      Що відомо про попередню спробу внести зміни у бюджет

      • Рада 30 березня відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік.
      • За прийняття документа в першому читанні проголосували 223 нардепи при необхідних 226.
      • У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97, 1 мільярда доларів.
      • Плюс на 20 мільярдів збільшується фінансування Пенсійного фонду України.

      Бюджет
      Який бюджет був закладений на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Бюджет 2020 Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      сьогодні , 17:15 Чи готові військові до спалаху коронавірусу: відверте інтерв'ю з речником медичної служби ЗСУ
      Анастасія Федченко