Оновлений рейтинг WTA: українські тенісистки б'ють власні рекорди

У оновленому рейтингу WTA одразу чотири наші представниці зуміли покращити свої позиції.

На 10 сходинок вгору стрибнула Леся Цуренко, яка на US Open видала найкращий результат в кар'єрі, діставшись до чвертьфіналу мейджора.

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Тепер Цуренко 26-та у світовому рейтингу і це її особистий рекорд. Виступ на US Open дозволив також оновити результати у світовому заліку ще трьом українкам: Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Марті Костюк.



Леся Цуренко

До топ-сто із них, щоправда, увійшла лише Ястремська, яка у рейтингу тепер на 96-й сходинці.



Даяна Ястремська

А от найкраща тенісистка України Еліна Світоліна продовжує претендувати на участь у Підсумковому турнірі року. Після US Open вона піднялась на шосту позицію у рейтингу WTA.



Еліна Світоліна

Найкращий результат у кар'єрі Світоліної, як відомо, третя сходинка світового заліку.

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