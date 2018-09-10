Оновлений рейтинг WTA: українські тенісистки б'ють власні рекорди
У оновленому рейтингу WTA одразу чотири наші представниці зуміли покращити свої позиції.
На 10 сходинок вгору стрибнула Леся Цуренко, яка на US Open видала найкращий результат в кар'єрі, діставшись до чвертьфіналу мейджора.
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Тепер Цуренко 26-та у світовому рейтингу і це її особистий рекорд. Виступ на US Open дозволив також оновити результати у світовому заліку ще трьом українкам: Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Марті Костюк.
Леся Цуренко
До топ-сто із них, щоправда, увійшла лише Ястремська, яка у рейтингу тепер на 96-й сходинці.
Даяна Ястремська
А от найкраща тенісистка України Еліна Світоліна продовжує претендувати на участь у Підсумковому турнірі року. Після US Open вона піднялась на шосту позицію у рейтингу WTA.
Еліна Світоліна
Найкращий результат у кар'єрі Світоліної, як відомо, третя сходинка світового заліку.
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