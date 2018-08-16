Оновлений рейтинг ФІФА: на якій позиції збірна України

ФІФА оприлюднила новий рейтинг збірних світу, серед них і збірної України. "Синьо-жовті" зберегли за собою 35-у сходинку.

При цьому серед європейських збірних українці на 21-ій позиції.

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Очолює рейтинг чемпіон світу – збірна Франції, яка піднялася одразу на шість позицій вверх. На другій позиції бронзовий призер попередньої світової першості – збірна Бельгії. При цьому збірна Хорватії, яка виборола срібні нагороди, лише четверта. Однак «картаті» піднялися одразу на 16-ть сходинок вверх. На третій позиції – збірна Бразилії.

Варто додати, що суперники збірної України у Лізі націй – Словаччина та Чехія – на 26-ій та 44-ій позиціях відповідно.

До слова, збірну України хотіли поселити у готелі "Москва".

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