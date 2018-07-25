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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Instagram додав нову функцію: тепер соцмережа показує статус

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Instagram додав нову функцію
Instagram додав нову функцію / Фото з відкритих джерел

В соціальній мережі Instagram з’явилась нова функція – тепер інші користувачі можуть дізнатися, хто з друзів є онлайн і готовий відповідати на повідомлення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні соцмережі.

Так, якщо користувач у цей момент перебуває в мережі, ви зможете побачити зелений кружечок навпроти фото профілю в будь-якому з розділів програми, зокрема і у вхідних повідомленнях. Така функція доступна тільки для друзів, які вас фолловять.

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У той же час, якщо користувач не хоче, щоб його статус бачили інші, то в меню налаштувань можна відключити цю функцію. При цьому, сам користувач теж не зможе знати статус своїх друзів в соцмережі.

via GIPHY

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Теги: Соцмережі Instagram Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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