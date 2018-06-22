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Оновлення iOS 11.4 може "зламати" камери на iPhone

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Оновлення iOS 11.4 може "зламати" камери на iPhone
Оновлення iOS 11.4 може "зламати" камери на iPhone / unsplash

В iOS 11.4 додали синхронізацію повідомлень iCloud та підтримку AirPlay 2. Але користувачі також виявили нові проблеми із системою.

Про це повідомляє iPhone Hacks.

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Користувачі Twitter почали повідомляти про проблеми з камерою iPhone на iOS 11.4. У багатьох власників iPhone при запуску камери показується чорний екран.

"Чорний екран на iPhone 6, 6s і 7! У мене часто з'являється чорний екран, коли я хочу запустити камеру. І потім я повинен перезавантажити телефон, щоб камера запрацювала. Що відбувається?"

Інша проблема, яка не так популярна, як чорний екран, але все одно зустрічається – нестабільний автофокус. Баг з'являється у всіх режимах, крім тривалого відтворення.

"Оновив iPhone дочки до iOS 11.4. Камера трясеться. Підтримка Apple намагається допомогти, але дуже сумніваюся, що у них вийде виправити проблему."

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Дивно, що у користувачів iPhone з'являються ці проблеми, оскільки в iOS 11.4 не було ніяких змін або поліпшень камери. У всякому разі Apple про це не повідомляла. Варто зазначити, що раніше користувачі скаржилися на погану автономність iPhone з iOS 11.4.

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Теги: Техно Смартфони iPhone iOS
Джерело: 24 Канал
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