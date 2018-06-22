Оновлення iOS 11.4 може "зламати" камери на iPhone

В iOS 11.4 додали синхронізацію повідомлень iCloud та підтримку AirPlay 2. Але користувачі також виявили нові проблеми із системою.

Про це повідомляє iPhone Hacks.

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Користувачі Twitter почали повідомляти про проблеми з камерою iPhone на iOS 11.4. У багатьох власників iPhone при запуску камери показується чорний екран.

Black screen on apple iphone 6, 6s and 7! I have encountered many many times with a blackscreen when I wanted to use my camera. and then I have to reboot the phone to be able to use the camera again. what is going on? @AppleSupport pic.twitter.com/s2w3MN0wRa — Wizard Design (@wizard_design) 18 червня 2018 р.

"Чорний екран на iPhone 6, 6s і 7! У мене часто з'являється чорний екран, коли я хочу запустити камеру. І потім я повинен перезавантажити телефон, щоб камера запрацювала. Що відбувається?"

Інша проблема, яка не так популярна, як чорний екран, але все одно зустрічається – нестабільний автофокус. Баг з'являється у всіх режимах, крім тривалого відтворення.

Updated my daughter’s iPhone to iOS 11.4. Camera shot. Still working with Apple Support on this but highly doubt this will get fixed. Sad @briantong pic.twitter.com/V6Xk4x679b — Niles (@nslemmer) 12 червня 2018 р.

"Оновив iPhone дочки до iOS 11.4. Камера трясеться. Підтримка Apple намагається допомогти, але дуже сумніваюся, що у них вийде виправити проблему."

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Дивно, що у користувачів iPhone з'являються ці проблеми, оскільки в iOS 11.4 не було ніяких змін або поліпшень камери. У всякому разі Apple про це не повідомляла. Варто зазначити, що раніше користувачі скаржилися на погану автономність iPhone з iOS 11.4.

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