Оновлення не буде: Samsung "кинула" власників Galaxy S6 і Galaxy S6 edge

Два флагмани Samsung 2015 року – Galaxy S6 і Galaxy S6 edge – залишилися без оновлення програмного забезпечення. Цю інформацію офіційно підтвердив представник компанії.

Про це пише AKKet.com

З часу виходу Samsung Galaxy S6 і Galaxy S6 Edge пройшло майже три роки, тож компанія вирішила припинити їхню програмну підтримку. Фактично, Galaxy S6 і Galaxy S6 edge отримували оновлення програмного забезпечення лише протягом двох років. Вони надійшли в продаж на базі Android 5.0 Lollipop, а потім їх оновили до Android 6.0 Marshmallow і Android 7.0 Nougat.

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До операційної системи Android 8.0 Oreo смартфони Samsung Galaxy S6 і Galaxy S6 edge вже не буде оновлено, вони залишаються на Android 7.0 Nougat.

За оцінками аналітиків, зараз даними телефонами користується близько 11 мільйонів людей з різних регіонів світу.

Крім нового програмного забезпечення, Samsung позбавляла власників Galaxy S6 і Galaxy S6 edge патчів для системи безпеки Android від Google. Останній вийшов в лютому, з великою затримкою, очевидно, що нового вже не буде.