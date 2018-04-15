Оновлення ЦВК: чому існує загроза кулуарних домовленостей

Парламент за крок до оновлення Центральної виборчої комісії. НАЗК завершило перевірку двох останніх кандидатів. Усі 14 претендентів отримали позитивний відгук. Щоправда, до нової ЦВК потраплять лише 13 з них, за кількістю вакантних місць. Проте тут виникає загроза чергових кулуарних домовленостей.

Їх 15, і у 13-ох уже декілька років, як сплив термін повноважень. Два роки тому Президент підписав подання на звільнення старих та призначення нових членів Центрвиборчкому, однак, до голосування у парламенті тоді не дійшло.

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Вдруге Порошенко подав кандидатури два місяці тому. 14 претендентів на 13 вакансій. І саме ця ситуація, кажуть експерти, може стати причиною чергових кулуарних торгів.

Всі претенденти перебувають в одному човні. І, по суті, по кожному, я думаю, що відбуваються переговори, торги, оскільки нас більше, аніж вакансій. І тому ми всі сидимо, знаєте, лапки поскладали і чекаємо, що ж з того всього буде,

– розповів кандидат у члени ЦВК Євген Радченко.

Шість кандидатів делегує БПП, трьох – "Народний фронт", по одному – "Самопоміч", "Батьківщина", "Радикальна партія", "Воля народу" та "Відродження". Без свого кандидата залишився лише "Опозиційний Блок". Щоб створити ручну ЦВК, а Президент, кажуть, саме цього і прагне, потрібно мати свого очільника комісії та більшість – а це, щонайменше, 8 членів. І 10 - щоб зібрати кворум. А для цього БПП доведеться домовлятися з "Народним фронтом".

Суб'єкти політичного процесу, насамперед, "Народний фронт", БПП знову перетворюють цей колегіальний орган, Центральну виборчу комісію, на таке, знаєте, закрите акціонерне товариство, куди делегує згідно домовлених поміж себе квот,

– прокоментував нардеп від "Самопомочі" Роман Семенуха.

Те, що будуть домовлятися, визнає навіть спікер парламенту Андрій Парубій.

Є два механізми. Або політичні консультації ще до голосування, бо вакантних місць 13, а кандидатів – 14. І, звичайно, це створює інтригу навколо цього питання. Але, якщо не вдасться узгодити в мене, як в голови ВРУ, буде тільки один механізм і один спосіб. Це рейтингове голосування, а потім – постановка на голосування кожного окремо,

– зазначив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Однак, не лише оновлення складу потребує ЦВК. ЇЇ потрібно глобально реформувати, кажуть експерти.

Насправді, проблем дуже багато накопичилося. І рішень ефективних, швидких і якісних потребує сьогодні Україна, тому що у нас перманентний виборчий процес триває постійно в об'єднані територіальні громади,

– запевнив експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Бурмагін.

ЦВК має рік, щоб посилити захист даних та рівень IT-безпеки. Аби під час президентських та парламентських перегонів наступного року уникнути можливості кібератак.

"Яким чином зберігати ті чи інші дані, де зберігати паролі, яка система захисту даних має бути на рівні індивідуальної комунікації учасників процесу. Цього немає", – сказала координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Втім в деяких інших країнах такої інституції, як Центральна виборча комісія, взагалі не існує. Наприклад, в Британії виборами опікується Міністерство внутрішніх справ спільно з місцевими органами влади. А у Франції теж МВС, але із двома спецкомісіями. Одна контролює агітацію та голосування, інша – рахує. В Канаді та Ісландії створили цілу вертикаль з незалежних органів, які несуть повну відповідальність за проведення виборів.

Дуже часто частина повноважень ЦВК делегована іншим органам влади. Бувають історії, коли частина повноважень делегована органам місцевого самоврядування. Наприклад, при перевірці кандидатів, і таке інше. Але це все-таки... Я не уявляю, якби ми зараз делегували частину органам місцевого самоврядування,

– додав Роман Семенуха.

Втім, така система притаманна лише країнам з розвинутою демократією. Україні ж поки що потрібно впоратися хоча б зі створенням незалежного Центрвиборчкому. А для цього слід обмежувати політичний вплив на його членів.