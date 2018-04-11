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Оновлення в "Укрзалізниці": опубліковані фото відремонтованих вагонів

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В "Укрзалізниці" відремонтували старі вагони / Фото з вільних мереж

У мережі опубліковані фото, на яких зняті вагони поїздів "Укрзалізниці" після проведеного капітального ремонту. У вагонах оновили інтер’єр, встановили нові вікна та сучасну систему кондиціонування.

Відповідні знімки у своєму Facebook опублікував глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Він зазначив, що загалом було відремонтовано 29 вагонів, і вони вже курсують у складі фірмових поїздів першого та другого класів. За словами Кравцова, відремонтовані вагони купейного типу практично нічим не відрізняються від нових.

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"Цьогоріч робимо акцент на оновлення пасажирського рухомого складу. Плануємо капітально-відновлювальним ремонтом модернізувати 150 вагонів. У 1410 – провести деповський ремонт, а 576 – відремонтувати капітально", – наголосив глава "Укрзалізниці".

Він також уточнив, – враховуючи те, що інвентарний парк вагонів залізниці становить 4477 одиниць, то у 2018 році "Укрзалізниця" оновить практично половину парку.

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Транспорт
Джерело: 24 Канал
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