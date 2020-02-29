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      Онуфрій очолив масштабний протест сербської церкви у Чорногорії: що про це відомо – фото

      - Читать новость на русском
      Митрополит Онуфрій у Подгориці / radiosvoboda.org

      Тисячі людей вийшли у суботу, 29 лютого, у столиці Чорногорії Подгориці на протест Сербської православної церкви проти закону, який, як вони вважають, позбавить СПЦ церковної власності. Очолював ходу митрополит УПЦ МП Онуфрій.

      Масовий захід був організований на честь свята Симеона Мироточивого. Люди у колоні розмахували сербськими прапорами і церковними знаменами, а також зупинялися, щоб помолитися. Про це повідомляє RTCG.

      До речі: Верховний суд не дозволяв УПЦ МП зберігати свою назву

      Після богослужіння Онуфрій сказав, що Чорногорія – цікава країна, відома у всьому світі своєю природою, багатою культурою та винятковою архітектурою з різних епох.


      Протести у Чорногорії / Фото rtcg.me

      Водночас, посольство України у Чорногорії 27 лютого опублікувало заяву з приводу анонсованого візиту глави УПЦ МП до Чорногорії. Українські дипломати заявили, що митрополит Онуфрій не уповноважений висловлювати погляди більшості православних вірян України, або Православної церкви України.

      У посольстві вказали на недоречність втручання і коментування представником РПЦ Онуфрієм внутрішніх проблем Чорногорії від імені українців. 

      Президент Чорногорії Міло Джуканович звинуватив Сербію і Росію у використанні православної церкви для підриву незалежності країни, її членства в НАТО і спроб вступити в Євросоюз.

      Що відомо про протести у ЧорногоріїПротести у Чорногорії почалися з грудня 2019 року після прийняття закону, що дозволяє державі отримати власність релігійної громади, якщо вона не може довести, що ця власність належала їй до 1918 року.

      Сербська православна церква вважає цей закон дискримінаційним. На думку СПЦ, він має на меті захопити її майно у Чорногорії. СПЦ є найбільшою конфесією у Чорногорії, невеликої країни із населенням 620 тисяч людей.

      Наразі Чорногорська православна церква перебуває у неканонічному статусі, не визнана світовим православ'ям. Її вірянами вважає себе близько третини православних чорногорців. Близько двох третин далі залічує себе до вірян Сербської православної церкви.

      Чорногорія на карті: 

       

      Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглядатимуть депутати
      29 лютого
      Автор: Емал Набі
      Теги: Релігія Протести РПЦ Новини Росії Чорногорія Сербія УПЦ МП Новини України Новини політики
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