Суспільно-культурний медіа-проєкт Ukraїner опублікував відео, в якому зібрав короткі історії відомих українських музикантів, кінорежисерів, фотографів, дизайнерів про те, як вони провели час на карантині.

Учасникам Ukraїner – проєкту про експедиції Україною – ідея прийшла тоді, коли весь світ зупинився в пандемії, і можливості подорожувати вже не було. Тоді організатори вирішили сконцентрувати свою увагу на людях та їхніх історіях під час карантину.

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Зірки знімали відео вдома та надсилали його авторам проєкту, а ті вже створили загальний ролик під назвою "Пережити весну 2020".

У відео знялися музиканти ONUKA, Alyona Alyona, Dakh Daughters, кінорежисер Наріман Алієв та багато інших. Крім того, у відео про свій карантин розповіли і самі учасники Ukraїner.

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До речі, відтепер Ukraїner можна підтримати на патреоні. А більше їхніх проєктів – прочитати тут.