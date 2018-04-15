ONUKA виступить на фестивалі, який присвячений чорнобильській катастрофі

26 квітня український гурт ONUKA виступить на безкоштовному фестивалі "ZonaНатхнення", присвяченому чорнобильській катастрофі, який пройде в Києві на Поштовій площі.

Як повідомляють організатори заходу , на концерті виступатимуть артисти, яких надихнула зона відчуження.

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Автори ідеї фестивалю ставлять собі за мету, щоб люди переглянули своє сприйняття зони Чорнобиля і не намагалися її уникати. Варто додати, що вперше на великій сцені прозвучить головний саундтрек до фільму про Чорнобиль "The Arch". Окрім гурту ONUKA, в супроводі оркестру свої хіти виконає артист Микита Рубченко.

Нагадаємо про те, що тема Чорнобиля є особистою для солістки гурту ONUKA Наталі Жижченко. Батько Нати був ліквідатором на ЧАЕС. За останні 10 років Ната була в Чорнобилі п'ять разів. Два роки тому артистка позувала для фотосесії на території Чорнобиля.