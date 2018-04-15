20:34
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ONUKA виступить на фестивалі, який присвячений чорнобильській катастрофі

115 Читать новость на русском
ONUKA виступить на безкоштовному фестивалі
ONUKA виступить на безкоштовному фестивалі "ZonaНатхнення" / Фото з відкритих джерел

26 квітня український гурт ONUKA виступить на безкоштовному фестивалі "ZonaНатхнення", присвяченому чорнобильській катастрофі, який пройде в Києві на Поштовій площі.

Як повідомляють організатори заходу, на концерті виступатимуть артисти, яких надихнула зона відчуження.

Читайте також: Українські фестивалі-2018, які не можна пропустити

Автори ідеї фестивалю ставлять собі за мету, щоб люди переглянули своє сприйняття зони Чорнобиля і не намагалися її уникати. Варто додати, що вперше на великій сцені прозвучить головний саундтрек до фільму про Чорнобиль "The Arch". Окрім гурту ONUKA, в супроводі оркестру свої хіти виконає артист Микита Рубченко.

Нагадаємо про те, що тема Чорнобиля є особистою для солістки гурту ONUKA Наталі Жижченко. Батько Нати був ліквідатором на ЧАЕС. За останні 10 років Ната була в Чорнобилі п'ять разів. Два роки тому артистка позувала для фотосесії на території Чорнобиля.

Теги: LifeStyle Музика Фестивалі ONUKA Чорнобиль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук