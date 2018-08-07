Онука королеви Єлизавети II публічно оголилася на пляжі Ібіци: скандальні фото 18+

Онука королеви Великобританії Єлизавети II Амелія Віндзор, незважаючи на суворі правила та заборони королівської сім'ї, оголила груди на публічному пляжі Ібіци.

Про це повідомляє видання The Sun разом з фотографіями, які зазнімкувала папараці.

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Члени королівської родини зобов'язані дотримуватися суворих правил. До прикладу, Меган Маркл, яка лише недавно стала герцогинею Сассекською, не може одягати відверте декольте, міні-плаття, фарбувати нігті у яскраві кольори та багато іншого. Зазначається, що жінки королівської сім'ї мають виглядати елегантно: їм дозволено відкривати плечі тільки на вечірніх заходах і тільки при наявності довгих рукавичок.

Однак 22-річна Амелія Віндзор, яка займає 37 місце у списку престолонаступництва, публічно роздягнулася на пляжі і засмагала топлес.



Амелія Віндзор



Амелія Віндзор

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Амелія Віндзор



​Амелія Віндзор

Разом з дочкою графа Сент-Ендрюса Амелією відпочивала її старша сестра, 25-річна Марина Шарлотта.



Марина Шарлотта й ​Амелія Віндзор