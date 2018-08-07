23:28
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 14°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, сьогодні
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Онука королеви Єлизавети II публічно оголилася на пляжі Ібіци: скандальні фото 18+

540 Читать новость на русском
Амелія Віндзор
Амелія Віндзор / Колаж 24 канал

Онука королеви Великобританії Єлизавети II Амелія Віндзор, незважаючи на суворі правила та заборони королівської сім'ї, оголила груди на публічному пляжі Ібіци.

Про це повідомляє видання The Sun разом з фотографіями, які зазнімкувала папараці.

Читайте також: Донька легендарної Орнелли Муті опублікувала повністю оголене фото: 18+

Члени королівської родини зобов'язані дотримуватися суворих правил. До прикладу, Меган Маркл, яка лише недавно стала герцогинею Сассекською, не може одягати відверте декольте, міні-плаття, фарбувати нігті у яскраві кольори та багато іншого. Зазначається, що жінки королівської сім'ї мають виглядати елегантно: їм дозволено відкривати плечі тільки на вечірніх заходах і тільки при наявності довгих рукавичок.

Однак 22-річна Амелія Віндзор, яка займає 37 місце у списку престолонаступництва, публічно роздягнулася на пляжі і засмагала топлес.

Амелія Віндзор
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор
​Амелія Віндзор

Разом з дочкою графа Сент-Ендрюса Амелією відпочивала її старша сестра, 25-річна Марина Шарлотта.

Амелія Віндзор
Марина Шарлотта й ​Амелія Віндзор

Теги: LifeStyle Великобританія Королівська сім'я Скандал Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
сьогодні, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
сьогодні, 22:24 Головні новини 7 серпня: лістеріоз в Україні, небезпечна ДТП під Дніпром, затримання журналістів
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
сьогодні, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
сьогодні, 21:06 Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
сьогодні, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук