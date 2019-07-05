ООН: "Ескадрони смерті" Мадуро у Венесуелі, за півтора року вбили 7 тисяч осіб

Сили безпеки Венесуели посилають "ескадрони смерті" для вбивства молодих людей. Вони створюють враження, що жертви чинили опір під час затримання. За півтора року силовики вбили щонайменше 7 тисяч осіб.

У звіті ООН мовиться, що за даними уряду смертність, приписувана злочинцям, які чинять опір арешту, минулого року становила 5287, ще 1569 осіб вбили за перші 4,5 місяці 2019 року. Багато кого з них вбили без проведення суду, повідомляє CBC.

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Кількість ймовірних позасудових вбивств силами безпеки, особливо спецпідрозділами FAES, у контексті операцій з безпеки, є вражаюче високою,

– заявила верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Берчельт.

Очевидці розповіли, що до так званих "загонів смерті" входять представники спеціальних поліцейських сил (FAES). Вони приїжджають на чорних пікапах без номерних знаків, вриваються до будинків та нападають на жінок.



"Ескадрони смерті" Мадуро / Фото Yuri Cortez

Зазначається, що бійці FAES фальсифікують місця злочинів та підкидають жертвам докази, зокрема, наркотики та зброю. Вони стріляють по стінах або в повітря, щоб імітувати "опір" жертви при затриманні.

Вбивства були частиною стратегії уряду президента Ніколаса Мадуро, спрямованого на "нейтралізацію, придушення та криміналізацію політичних опонентів і людей, які критично ставляться до уряду".

Що відбувається у ВенесуеліВ країні час від часу відбуваються масові протести проти політики Ніколаса Мадуро, які почалися наприкінці січня 2019 року. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки.



За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Опозицію в країні очолює керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.