ООН направляє в Донецьк велику гуманітарну допомогу

Гуманітарний вантаж від ООН попрямував на непідконтрольну Україні територію Донецької області через КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Читайте також: Росія відверто відмовляється допустити на Донбас делегацію ООН – посол

За даними відомства, гуманітарний вантаж важить більше 100 тонн.

"Через" Новотроїцьке "в напрямку тимчасово окупованій території прослідувало 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об'єднаних Націй. Машини перевозили понад 100 тонн вантажу, серед якого зимові та сімейні гігієнічні набори", – сказано в повідомленні.

В прикордонного відомства зазначають, 1 вересня на Донбасі КПВВ працюють з 7 години ранку до 18:30 вечора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вересні "Нормандська четвірка" обговорить питання розміщення миротворців на Донбасі.