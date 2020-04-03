ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус

Пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на економічну ситуацію. Всесвітня продовольча програма від ООН прогнозує, що криза тільки загострюватиметься. У світі можливий масштабний голод.

Представниця організації Беттіна Люшер заявила, що ООН уже зіткнулася з безпрецедентною ситуацією, повідомляє DW.

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За її словами, організація вже зараз надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам ​осіб у понад 80 країнах.

Робота ООН дедалі більше ускладнюється через:

війни;

кліматичні зміни;

посухи;

повені;

коронавірус.

Беттіна Люшер наголосила, що коронавірус проник майже у всі африканські країни. У багатьох регіонах ситуацію ускладнює слабка економіка і система охорони здоров'я.

Ми зіткнулися з безпрецедентною ситуацією, в якій ми, як найбільша в світі гуманітарна організація, ще ніколи не перебували. Це абсолютно невідома територія,

– зазначила Люшер.

За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.

Беттіна Люшер наголосила, що пандемія коронавірусу дає підстави побоюватися, що голод стане реальністю і для багатьох мільйонів інших людей.

Станом на 3 квітня у світі понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч. Через стрімке поширення хвороби та введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

Що відомо про можливу світову кризу 2020?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.



Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.