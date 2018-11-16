ООН схвалила нову резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив нову резолюцію щодо Криму "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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Незважаючи на запеклу протидію російської сторони, нову резолюцію із засудженням грубих порушень РФ як країною-окупантом прав людини в українському Криму схвалено сьогодні Третім комітетом ГА ООН,

– йдеться у повідомленні Президента.

Також Петро Порошенко зауважив, що резолюція ГА ООН містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля щоденна боротьба за звільнення яких триває. Він також наголосив, що "міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини неминуча". Президент висловив вдячність державам-членам ООН за незмінну солідарність з Україною.