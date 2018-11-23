ООН відправила гуманітарну допомогу на Донбас: скільки вантажу прийшло
У п'ятницю, 23 листопада, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 20 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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Відомо, що гуманітарну допомогу для жителів окупованих територій надало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зазначається також, що загалом прийшло 208 тонн вантажу.
Нагадаємо, що у жовтні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 18 жертв серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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