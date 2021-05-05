В ООС раптово помер старший лейтенант патрульної поліції

У зоні Операції об'єднаних сил раптово помер 36-річний старший лейтенант поліції Євген Москаленко. Він був з Дніпропетровської області.

Чоловік був інспектором відділу реагування патрульної поліції Кам’янського районного управління. Він помер 4 травня.

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Чому помер правоохоронець

Причина смерті чоловіка наразі невідома. Зазначили, що Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ.

Він старанно виконував свій службовий обов’язок та залишив по собі добру пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

У поліції висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого.

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