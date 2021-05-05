В ООС раптово помер старший лейтенант патрульної поліції

У зоні Операції об'єднаних сил раптово помер 36-річний старший лейтенант поліції Євген Москаленко. Він був з Дніпропетровської області.
Джерело:Кам'янське управління поліції
Чоловік був інспектором відділу реагування патрульної поліції Кам’янського районного управління. Він помер 4 травня.
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Чому помер правоохоронець
Причина смерті чоловіка наразі невідома. Зазначили, що Москаленко майже 16 років прослужив в органах внутрішніх справ.
Він старанно виконував свій службовий обов’язок та залишив по собі добру пам'ять,
– мовиться у повідомленні.
У поліції висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям померлого.
Скільки військових загинуло на Донбасі
- Від початку 2021 року на Донбасі – загострення, адже бойовики ледь не щодня прицільно стріляють у бік українських позицій. За кілька місяців в ООС вже загинули щонайменше 38 наших захисників.
- У 2020 році на Донбасі загинули 75 військових.
- Загалом у результаті війни тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули майже 14 тисяч людей.