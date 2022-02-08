В ОП розповіли, куди звертатись лікарям, яким не підвищили зарплату

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав лікарів та медичних працівників, яким не підвищили зарплату або примушують перейти на неповну ставку, повідомляти його про такі факти.

Про це він написав у Facebook за підсумками селекторної наради з керівниками областей.

Пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України. Обіцяю, що жодне звернення не залишиться без уваги,

– підкреслив Тимошенко.

За його словами, з областей надходить багато звернень про те, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. "Це неприпустимо!", – наголосив заступник керівника ОП.

Тимошенко повідомив, що ситуацію в лікарнях по всій країні вже перевіряє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та наголосив, що особисто долучиться до цих перевірок.

Він також зауважив, що за ініціативою президента Володимира Зеленського заробітна плата медикам підвищена з цього року і в багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень вже нараховано нову базову зарплату.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який також є координатором програми "Велике будівництво", повідомляв, що завдяки реалізації програми Володимира Зеленського в Україні з'явилося 200 сучасних приймальних відділень в опорних лікарнях з медичною технікою та 600 повноцінних сільських амбулаторій.