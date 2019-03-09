Опальний Гладковський і СБУ готують провокації з тітушками 9 березня у Києві, – Нацкорпус

У "Національному корпусі" заявляють, що "режим Порошенка руками СБУ" готує 9 березня у Києві провокації. Відбудуться вони під час акції "Свинарчуків – за ґрати!", яку активісти проведуть на Майдані Незалежності проти фігурантів розслідування журналістів щодо корупційних схем в оборонній галузі України, зокрема в "Укроборонпромі".

За словами націоналістів, метою акції є взяття під варту першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря (їхнє колишнє прізвище – Свинарчук).

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"Посіпаки корупційних мародерів намагатимуться створити ілюзію неконтрольованого безладу та зробити в інформаційному просторі з націоналістів хуліганів та "агентів Кремля" – переконують представники Нацкорпусу.

Також у партії заявили, що провокації готують сили з оточення Гладковських.

Зокрема, наші опоненти, відповідно до наявного в них попереднього досвіду, спланували інциденти із залученням провокаторів-тітушок проти представників Національної поліції та Національної гвардії України, зокрема із застосуванням вогнепальної й холодної зброї, засобів самозахисту у вигляді балончиків зі сльозогінним газом. Як бачимо, компанія "Свинарчуків-Гладковських" вміло використовує награбовані у держави кошти для власного захисту та дискредитації патріотичних сил України та загалом українських громадян, які виступають проти чиновницького свавілля та корупції,

– наголошують у партії.

Відтак, Нацкопус закликає своїх представників і прихильників бути дисциплінованими та зосередженими!

"На акції заборонено холодну та іншу зброю, петарди, палиці, балаклави та будь-які додаткові "підсилювачі прямої дії". Не допускайте пошкодження об’єктів навколо проведення заходу. Пересуватися центром міста потрібно виключно за вказаними організаторами локаціями. Виявляти та знешкоджувати провокаторів потрібно тільки мирним шляхом", – додають націоналісти.

Після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Учасники акції вигукували: "Мародерам – смерть!" та "Мародерів – за грати!" У них із собою були балончики з фарбою та фаєри.

"Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявляв один із пікетувальників.

Опісля активісти попередили, якщо їхні вимоги не буде виконано, вони прийдуть з протестами 9 березня на Майдан Незалежності в Києві.

4 березня Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. Також гарант закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів щодо корупції в "Укроборонпромі".

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази та за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі та відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

Що відомо про "Національний корпус"? Це українська націоналістична політична партія. Її було створено внаслідок об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.