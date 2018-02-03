21:38
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. 12 подвигів Надії Савченко. Відпочинок генпрокурорського середнього класу
Вєсті.UA
19:12, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опального українського нардепа помітили у розкішному готелі Москви

20:34, сьогодні 7630 Читать новость на русском
Євгена Мураєва бачили у Москві
Євгена Мураєва бачили у Москві / nv.ua

Екс-регіонал, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв був помічений у московському готелі бізнес-класу Lotte Hotel Moscow.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

За його словами, людина, яка йому повідомила цю інформацію, на 100% впевнена, що не переплутала Мураєва ні з ким іншим.

Читайте також: Український нардеп у прямому ефірі назвав Євромайдан державним переворотом

Патріоти у погонах підтвердили, що дійсно 29 січня Мураєв покинув Україну рейсом Київ –Відень. І в той же день з австрійської столиці перемістився в Москву,
– зазначив Бочкала.

За його інформацією, вже 1 лютого Євген Мураєв у зворотному порядку повернувся в аеропорт "Бориспіль".

"Якби Мураєв не був офіційною особою, а Росія країною-агресором, то цей факт не викликав би питань. Але у нас війна з РФ. Тому я питаю, які справи привели народного депутата України в Москву? З ким він там зустрічався? Чи відображена ця поїздка в робочому графіку?" – риторично питає Бочкала.

Журналіст зауважує, що згідно з календарним планом Верховної Ради в цей час народні депутати мали б працювати з виборцями.

Читайте також: Найбільші прогульники Верховної Ради: опублікований антирейтинг нардепів за січень

Можливо, Мураєв провідував наших заробітчан? Напевно не дарма Служба Безпеки України пропонувала закон, що забороняє народним обранцям поїздки в РФ. Якби його прийняли, зараз би Мураєв вже давав свідчення. А так формально – має право. Але є одне але". Нардепи – носії держтаємниці. А значить зобов'язані сповіщати про подібні візити режимно-секретний відділ апарату ВР. Цікаво це було зроблено? Чекаю відповіді,
– написав Бачкала.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Євгеній Мураєв Москва Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:08 "Кремлівська доповідь": проти кого та коли запровадять санкції?
Блог Медіа 2615
Реформа СБУ: як відомство забезпечило безпеку своїх корупціонерів
сьогодні, 17:00 Реформа СБУ: як відомство забезпечило безпеку своїх корупціонерів
Сергій Лещенко 645
сьогодні, 16:02 "Закон про бандеризм": аби не втратити майбутнього, не варто робити того, до чого нас підштовхують росіяни польськими руками
Богдан Яременко 1270
Топ-5 політичних подій тижня: Україна починає готуватись до виборів
сьогодні, 12:01 Топ-5 політичних подій тижня: Україна починає готуватись до виборів
Микола Давидюк 1021
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 2686
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Собчак буде просити дозволу української влади, щоб поїхати в анексований Крим
2 лютого , 00:31
Скільки українців вважають отримання освіти марнуванням часу: результати дослідження
 29 листопада 2017 , 12:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук