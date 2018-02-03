Опального українського нардепа помітили у розкішному готелі Москви

Екс-регіонал, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв був помічений у московському готелі бізнес-класу Lotte Hotel Moscow.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

За його словами, людина, яка йому повідомила цю інформацію, на 100% впевнена, що не переплутала Мураєва ні з ким іншим.

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Патріоти у погонах підтвердили, що дійсно 29 січня Мураєв покинув Україну рейсом Київ –Відень. І в той же день з австрійської столиці перемістився в Москву,

– зазначив Бочкала.

За його інформацією, вже 1 лютого Євген Мураєв у зворотному порядку повернувся в аеропорт "Бориспіль".

"Якби Мураєв не був офіційною особою, а Росія країною-агресором, то цей факт не викликав би питань. Але у нас війна з РФ. Тому я питаю, які справи привели народного депутата України в Москву? З ким він там зустрічався? Чи відображена ця поїздка в робочому графіку?" – риторично питає Бочкала.

Журналіст зауважує, що згідно з календарним планом Верховної Ради в цей час народні депутати мали б працювати з виборцями.

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Можливо, Мураєв провідував наших заробітчан? Напевно не дарма Служба Безпеки України пропонувала закон, що забороняє народним обранцям поїздки в РФ. Якби його прийняли, зараз би Мураєв вже давав свідчення. А так формально – має право. Але є одне але". Нардепи – носії держтаємниці. А значить зобов'язані сповіщати про подібні візити режимно-секретний відділ апарату ВР. Цікаво це було зроблено? Чекаю відповіді,

– написав Бачкала.