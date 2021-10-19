Це розпорядження оприлюднили на держустанови. Там мовиться, що спершу почнуть вмикати опалення не у всіх об'єктах.

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Де вмикатимуть найскоріше

Передусім обігрів приміщень розпочнеться в об'єктах соціальної сфери. Ймовірно, мовиться про медустанови, дитячі садочки та інші заклади освіти.

Проте, слід зазначити, що в зображенні документу немає підпису мера. Відтак опалювальний сезон офіційно розпочнеться в Дніпрі лише тоді, коли Борис Філатов підпише своє розпорядження.

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Також у цей день повідомили, що в Одесі готові до початку опалювального сезону. Місцеві комунальники вже перевірили мережі та чекають на вказівки. Проте опалення там почнуть вмикати не раніше, ніж на початку наступного місяця. Таке рішення пояснюють надто високою середньодобовою температурою.

Окрім цього, повідомили, що 23 жовтня почнуть подавати тепло в будинки столиці. Проте посадовці нагадали, що цього можна добитися вже зараз. Мовляв, потрібно лише написати заяву до "Київтеплоенерго".