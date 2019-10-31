Опалювальний сезон у Дніпрі опинився під загрозою зриву

Зрив початку опалювального сезону загрожує Дніпру, П'ятихаткам, смт Софіївка, селу Ліховка і селу Саксагань Дніпропетровської області. Причина – бездіяльність місцевої влади.

У компанії Нафтогаз України пояснили, що підприємства-постачальники тепла в населені пункти тепло звернулися до "Нафтогазу" для укладення договорів поставки газу. Але ці підприємства використовують котельні, які раніше використовувались іншими суб'єктами господарської діяльності. Останні накопичили значні борги перед Нафтогазом за раніше спожитий газ.

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Відповідно до закону, для укладення договору про постачання газу підприємства-постачальники тепла зобов'язані були перевести на себе борги попередників. Однак тепловиробники категорично відмовляються виконувати вимоги законодавства.

Нафтогаз неодноразово спостерігав ситуацію, коли виробники тепла накопичують заборгованість, а через рік ці "боргові ями" зникають разом з грошима, передавши котельні іншому, щойно створеному підприємству. При цьому більшість таких підприємств діють під контролем представників місцевої влади,

– заявив перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.

Нафтогаз неодноразово повідомляв про можливий зрив опалювального сезону жителям зазначених населених пунктів, Дніпропетровській облдержадміністрації, облраді, Кабміну і Міністерству розвитку громад і територій.

Тепер Нафтогаз вимагає від місцевих органів влади Дніпропетровщини контролювати, щоб комунальні підприємства дотримувалися законодавства і в разі потреби отримували необхідну їм фінансову допомогу, щоб опалювальний сезон в зазначених населених пунктах розпочався вчасно.

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