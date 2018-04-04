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Опалювальний сезон у Києві: названа дата завершення

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Опалювальний сезон 2018 у Києві: коли закінчується
Опалювальний сезон 2018 у Києві: коли закінчується / Фото з вільних мереж

Опалювальний сезон у Києві планується завершити у п’ятницю, 6 квітня. Проте підготовка до завершення опалювального сезону у столиці розпочалася вже у середу, 4 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозом погоди, який надійшов від Українського гідрометцентру, з 4 квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів. Тепла погода збережеться і надалі", – мовиться у повідомленні.

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У КМДА наголосили, що у зв’язку із теплою погодою надано доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ "Київенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" та іншим – приступити до згортання систем теплопостачання

Зазначимо, що адміністративні будівлі у Києві почали відключати від тепла ще раніше, за індивідуальними заявками.

Теги: Новини України Новини Києва опалювальний сезон комунальні послуги КМДА
Джерело: 24 Канал
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