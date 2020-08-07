Експедиція Ukraїner дослідила шлях центру сучасного мистецтва "ДАХ". Зйомки цієї історії тривали майже 2 роки.

Центр сучасного мистецтва "ДАХ" – це перший в Україні приватний театральний простір, який виник в часи перебудови, в шалені 1990-ті роки. З них почалося інакше сприйняття сучасної України, повідомляє 24 канал.

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Вони створили оперу "IYOV", визнану однією з кращих в світі, популярний гурт "ДахаБраха", кабаре-бенди "Dakh Daughters" i "ЦеШо". Саме тут народився фестиваль "ГогольFest", який спершу переїжджав у межах Києва, а тепер щороку розширюється на все більше й більше українських міст.

Усі проєкти, які творить "ДАХ" і його засновник, режисер та вчитель Влад Троїцький, розповідають про Україну в світовому контексті, не маючи інституційної державної підтримки.

"Вони вплітають український контекст у світовий і вже 25 років роблять культурний продукт, який дуже часто стає першим контактом багатьох іноземців з сучасною Україною. Та що там іноземців – для скількох українців "ДахаБраха" відкрила по-новому фольклор, а "Dakh Daughters" – кабаре. Скільки ще українських опер і фестивалів опинилося в світових рейтингах так, як це зробили "Нова Опера" і "Гогольфест"?", – сказав Богдан Логвиненко, автор проєкту Ukraїner.

Історія засновника і власника "ДАХу" – бізнесмена Влада Троїцького – нетипова для України. Народився він в російському Улан-Уде (Бурятія), звідки разом з батьками переїхав до Києва та вступив до Київської політехніки на радіотехнічний факультет. Троїцький мріяв займатися наукою, натомість був змушений розпочати бізнес. Проте гроші він вкладав у створення власного мистецького центру, де й започаткував відкриту театральну школу.

Я це хочу вписати відразу в світовий контекст, мене не цікавлять суто провінційні історії. Тому всі проєкти, які народжуються в "ДАХу", відразу вписані не тільки в українську, а й у світову картину,

– розповів в історії Ukraїner Влад Троїцький.

Майже всі резонансні мистецькі проєкти Владислава Троїцького – мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГогольFest", гурти "ДахаБраха" і "Dakh Daughters", формація "Nova opera", гурт "ЦеШо" – виникли з вистав "ДАХу", з акторських ініціатив та внутрішньої самоорганізації цього невеликого, але такого потужного простору.

"ДАХ" постійно змінюється, залишаючись незмінним у суті. Тут виросло кілька мистецьких поколінь, змінювалися формати проєктів, функціональні особливості місця, тактичні ходи. Сталим лишається головний меседж: зв'язувати різне для проявлення спільної, фундаментальної глибини.

Більше про учасників гурту "ДахаБраха" та про їхній Київ можна дізнатися з випуску шоу "Амбасадори".

Дізнайте більше про шлях "ДАХу" з відеоісторії