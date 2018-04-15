Opera VPN оголосив про закриття

Із 30 квітня сервіс Opera VPN для iOS та Android, який допомагає обходити блокування в мережі Інтернет, припинить свою роботу.

Про це йдеться у офіційній заяві.

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Його творці запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy і отримати підписку на рік з 80-відсотковою знижкою. Власники преміальних акаунтів Opera VPN зможуть отримати річну передплату безкоштовно.

Що таке VPN? Це віртуальна приватна мережа, яка дозволяють забезпечити одне або декілька мережевих з’єднань. Такі сполуки працюють поверх інших мереж, наприклад, інтернету. За допомогою VPN можна обходити блокування сайтів.