Міський голова Андрій Садовий розповів, що це таке і які обмеження діятимуть в місті, передає 24 Канал.
Що таке спецоперація "Сирена"?
За словами Садового, спецоперація "Сирена" – це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку.
Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину,
– вказав він.
Мер Львова зазначив, що у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.
"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас!" – вказав Садовий.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
Андрія Парубія застрелили у Франківському районі Львова близько опівдня. Нападник підійшов та впритул випустив у нардепа 8 куль. Ексголова Верховної Ради загинув на місці: поранення були несумісні з життям.
Попередньо, вбивця Парубія був одягнений як кур'єр. Він пересувався на скутері й позаду в нього був бокс для доставки їжі.
ЗМІ стверджують, що поліція вже вийшла на слід вбивці.
Наразі правоохоронці працюють на місці, з'ясовують усі обставини справи. Мотиви нападника поки що невідомі.
Свої співчуття рідним та близьким загиблого висловили низка українських діячів, серед яких президент Володимир Зеленський та мер Львова Андрій Садовий.