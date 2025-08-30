Укр Рус
30 серпня, 14:33
Операція "Сирена" через вбивство Парубія: що це таке та які обмеження діють у Львові

Дмитро Усик

У Львові застрелили нардепа Андрія Парубія. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена" для затримання вбивці.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що це таке і які обмеження діятимуть в місті, передає 24 Канал.

Що таке спецоперація "Сирена"?

За словами Садового, спецоперація "Сирена" – це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку.

Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину, 
– вказав він.

Мер Львова зазначив, що у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.

"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас!" – вказав Садовий.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

  • Андрія Парубія застрелили у Франківському районі Львова близько опівдня. Нападник підійшов та впритул випустив у нардепа 8 куль. Ексголова Верховної Ради загинув на місці: поранення були несумісні з життям.

  • Попередньо, вбивця Парубія був одягнений як кур'єр. Він пересувався на скутері й позаду в нього був бокс для доставки їжі. 

  • ЗМІ стверджують, що поліція вже вийшла на слід вбивці.

  • Наразі правоохоронці працюють на місці, з'ясовують усі обставини справи. Мотиви нападника поки що невідомі.

  • Свої співчуття рідним та близьким загиблого висловили низка українських діячів, серед яких президент Володимир Зеленський та мер Львова Андрій Садовий.

 