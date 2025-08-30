У Львові застрелили нардепа Андрія Парубія. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена" для затримання вбивці.

Міський голова Андрій Садовий розповів, що це таке і які обмеження діятимуть в місті, передає 24 Канал.

Що таке спецоперація "Сирена"?

За словами Садового, спецоперація "Сирена" – це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку.

Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину,

– вказав він.

Мер Львова зазначив, що у місті розгорнуть більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів, тимчасові незручності у русі.

"Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас!" – вказав Садовий.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?