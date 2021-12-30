Операція "влаштуватися на роботу": як ветерани використовують свої фронтові скіли

Після повернення з війни окрім відшукування у собі сил повернутися до родини, ветерани і ветеранки роблять спроби адаптуватися до цивільного життя і або продовжити роботу, якою займалися до фронту, або спробувати себе у чомусь новому.

Більшість екскомбатантів не задумуються і відповідно не вказують у резюме та під час співбесіди саме свій військовий досвід. Найчастіше причина – страх, що через статус ветерана роботодавець відмовить через певні упередження.

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"Просто бути ветераном – ще не професія"

Віктор Андріянов – 39-річний учасник бойових дій на Сході України. Він, старший сержант 24 бригади піхотинців, вижив після сумнозвісного обстрілу у Зеленопіллі (11 липня 2014-го) і після поранення свого командира, сам став командиром близько десятка побратимів. У Парк Віктор не прийшов одразу на керівну посаду.

Віктор на фронті / Фото з особистого архіву

Після демобілізації, маючи досвід лише у торгівлі, він спробував себе в електротехніці, закінчивши курси електрика-інженера. А тоді подався в парк культури на цю посаду.

За даними IREX, попри те, що 60% працевлаштованих і 61% непрацевлаштованих ветеранів загалом були відкриті до отримання професійної допомоги з кар’єрного розвитку, дослідження виявило мало згоди щодо конкретних типів послуг вони хотіли б отримати. Так під час опитування ветеранів попросили оцінити користь від таких послуг за шкалою від 0 (зовсім не корисна) до 10 (надзвичайно корисна).

Таблиця наводить результати ветеранів, які оцінили різні послуги за 10-бальною шкалою

За даними опитування МОМ "Життя після конфлікту" (2020 рік), безробітні ветерани (26%) кажуть про таку підтримку у пошуку роботи, як курси перекваліфікації або підвищення кваліфікації, а ще близько 20% хотіли б отримати підтримку у відкритті власної справи, а 16% – отримувати інформацію про ярмарки вакансій та запрошення на них. Коли у рамках цього ж дослідження тимчасово безробітних ветеранів спитали, який саме тип курсів чи навчання їм би знадобився найбільше вони віддали перевагу мовним курсам (29%), ІТ-курсам (21%) та курсам водіння (18%).

Роботодавець Віктора, а за сумісництвом фронтовий волонтер Олександр Молодий, — директор Парку Культури, наголошує, що попри його повагу і особливе ставлення до ветеранів, Віктора він наймав не за цей факт, а власне за його скіли.

Олександр Молодий / Фото facebook.com/molodyj

Я на фронті з 2014-го року, зараз і сам резервіст одного з підрозділів ЗСУ, але попри це я – противник того, аби наймати на роботу ветеранів тільки за той факт, що вони – ветерани,

– каже він.

Чи є дискримінація? Згідно даних дослідження "Реінтеграція ветеранів", проведеного Згідно даних дослідження "Реінтеграція ветеранів", проведеного IREX , 32% екс-комбатантів відчули, що роботодавці не хотіли брати їх на роботу через статус ветерана. У цьому матеріалі ветерани діляться власним досвідом, коли вони змінили сферу діяльності чи піднялися по кар'єрній драбині зокрема через навички, здобуті чи "прокачані" на фронті. Ці ветерани не бояться говорити про свій військовий досвід, але категорично проти, аби ним хизуватися.

Діє кілька факторів прийняття на роботу ветеранів:

Перший : у зв'язку із регулярними поїздками на фронт і проходженням навчання резервістів я більш-менш усвідомлюю, які навички ветерани можуть здобувати і вдосконалювати в умовах бойових дій і чим вони можуть бути корисні на певній посаді. Мова, зокрема, про пунктуальність, відповідальність і критичне мислення – це якщо говорити про “софт скілс”, якщо про “хард”, то це і розбиратися в електриці, бухгалтерії, документації, вміти, приміром, правильно тримати електропилу в руках, за дві хвилини завести генератор чи трактор, який "барахлить", – то все вимоги до працівників у Парку Культури. Віктор зумів працівниками управляти, при тому, що вони - не ветерани, але він вміє їх зкомунікувати, передбачити конфлікт, бо усі вони люди з різним статусом і характерами, і швидко вирішити проблему, яка виникає в парку, скерувавши кожного у свій бік, русло, з яким та людина швидко впорається. З фронту він навчився, що часу зволікати нема ніколи і ніде: ані коли летить міна, ані коли падає сухе дерево.

: у зв'язку із регулярними поїздками на фронт і проходженням навчання резервістів я більш-менш усвідомлюю, які навички ветерани можуть здобувати і вдосконалювати в умовах бойових дій і чим вони можуть бути корисні на певній посаді. Мова, зокрема, про пунктуальність, відповідальність і критичне мислення – це якщо говорити про “софт скілс”, якщо про “хард”, то це і розбиратися в електриці, бухгалтерії, документації, вміти, приміром, правильно тримати електропилу в руках, за дві хвилини завести генератор чи трактор, який "барахлить", – то все вимоги до працівників у Парку Культури. Віктор зумів працівниками управляти, при тому, що вони - не ветерани, але він вміє їх зкомунікувати, передбачити конфлікт, бо усі вони люди з різним статусом і характерами, і швидко вирішити проблему, яка виникає в парку, скерувавши кожного у свій бік, русло, з яким та людина швидко впорається. З фронту він навчився, що часу зволікати нема ніколи і ніде: ані коли летить міна, ані коли падає сухе дерево. Друге – це принцип "брат за брата" – коли ти береш людину, в якій впевнений, мова про хлопців, до яких я регулярно їздив як волонтер, Віктор - серед них.

– це принцип "брат за брата" – коли ти береш людину, в якій впевнений, мова про хлопців, до яких я регулярно їздив як волонтер, Віктор - серед них. І третій момент – це повага до ветеранів. Коли є дві людини із приблизно однаковим резюме, я радше віддам перевагу ветерану, я принаймні так можу сказати йому дякую”.

Водночас Олександр зазначає: будь-хто, хто займатиме керівну посаду, має мати випробувальний термін, незалежно від того ветеран він чи ні. Але це, додає, не стосується тільки ветеранів: "Та будь-хто може виявитися недостатньо професійним, може мати проблеми з алкоголем не тільки ветеран, а й працівник, який, приміром, усе життя пропрацював інженером і ніколи не був на фронті. Тому оце от "контужений, алкоголік, агресивний" – це точно упередження щодо ветеранів".

Натомість, у них є дуже круті якості, яких вони здобули в таких умовах, де на кону – життя. І в першу чергу – це емпатія до людей, взаємодопомога, побратимство і відповідальність за свою ділянку роботи, бо на фронті помики переважно фатальні і ветерани рідше допускатимуть з огляду на це помилок і на цивілці,

– додав він.

"Бачу це із досвіду, бо в парку, де працює трохи менше сотні людей, є ветерани і вони усі в першу чергу професійні і відповідальні на своїй ділянці. Що є у Віктора як керівника: вміння управляти командою, контроль за дотриманням робочого процесу, кризовий менеджемент, коли треба швидко і якісно впоратися із екстренною ситуацією", – продовжив герой.

Я сам страшенно злюся, коли зустрічаю ветеранів, які вважають, що усі навколо їм щось винні: роботу, гроші, поміч, та будь-що,

– зізнається Віктор.

"Тебе можуть взяти на роботу, якщо ти виконуєш свій професійний обов'язок. Тут як на фронті: ти не можеш стати за АГС, якщо ти з нього ніколи не стріляв і тебе ніколи не відправлять на евакуацію людей на МТЛБ, якщо ти не вмієш ним кермувати", – продовжив він.

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"Не командувати, а скеровувати"

Після поранення командира у Зеленопіллі і його евакуації йому довелося стати командиром групи.

"І це ти свідомо береш на себе відповідальність за кожну людину, з якою якщо щось трапиться, то винним будеш вважати себе. Навіть якщо тільки дотично. Але… там були усі дорослі і переважно свідомі того, що коли є дисципліна, то є більше шансів зберегти життя чуже і своє. Але звісно, я намагався ту дисципліну контролювати і зберігати. Бо я командир. Зараз я теж по суті командир, начальник відділу і під моєю відповідальністю близько 40 людей", – вважає він.

Але я намагаюся ними не командувати, а скеровувати, знову ж, розраховуючи на те, що усі дорослі і свідомі люди і розуміють "вартість" і наслідки своєї помилки чи халатності,

– каже Віктор.

На його думку, кожна людина відповідальна в першу чергу сама за себе. "На фронті я мав виконати наказ і зберегти людей, тут – те саме, я маю виконати поставлене директором завдання, але відстежити, аби ніхто не травмувався (коли пиляють дерево, яке впало під час буревію, коли ремонтують дитячий майданчик, коли мова про електрику чи роботу коваля із гарячим металом, чи столяра тощо) –мова про такі навички як організація процесом та моніторинг якості", – продовжив він.

Майже половина респондентів уже цитованого у тексті опитування (49 %) кажуть, що зіштовхувалися з упередженим або несправедливим ставленням до ветеранів у різних сферах (мова про 2020 рік). Мова, зокрема, про наймання на роботу.

"Рота, взвод чи відділення, як і відділ на підприємстві, в моєму випадку в парку, – це частина великого організму і як командир я розумів, що якщо моя група, як діючий орган того організму, десь відмовляє чи працює погано, то страждає весь організм. Бо непрацюючий орган тягне за собою інвалідність організму. – ділиться набутим на фронті і на цивілці Віктор. – На війні я навчився приймати швидкі, але при тому обдумані, рішення".

Загальна стратегія – це продумування наперед

На думку нашого героя, не можна приймати необдумані і невиважені рішення. Але буває, що доводиться їх приймати за 20 хвилин.

"Якщо якась одиниця мого "підрозділу" скажемо так "хоче схалявити", я намагаюся поснити, що так не вийде, що хтось виконує її роботу, бо вона працює в колективі і в кожного свої завдання, і невиконання їх "провалять" спільну роботу колективу. Якщо людина не хоче – ми з нею мусимо прощатися". – підсумовує він.

Він вважає, що армія – зріз суспільства і там представлені усі верстви населення, а на війні – часто дуже різних професій та характерів.

"Тому і в армії: якщо ти не справляєшся, то тебе відсторонюють від виконання обов'язків, від несення служби тощо. Будь-яке недбальство може призвести до біди. Більш-менш я розумію, куди рухається цей парк і якщо люди не хочуть виконувати наказів і робити парк кращим, то це не їхня робота", – нагадав військовий.

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Двічі у Віктора були фідбеки від фронту на цивілці, коли він не розгубився і діяв як на фронті. Один раз — коли в парк, переповнений людьми, дивним чином заїхало таксі без розпізнавальних маячків, вдруге, коли довелося надавати першу допомогу своєму підлеглому.

Серед ветеранів, які змінили роботу, 40% мали труднощі у пошуку роботи та більше половини (60%) ветеранів, які не продовжують службу, відчували певні труднощі при переході до цивільного життя загалом.

"Візьмімо блок-пост. Якщо ти стоїш на блокпості, через який можна спокійно проїздити далі, якщо в машині нічого не знайдемо, ти пропускаєш далі, якщо ти на нулі – далі не можна з певних обставин безпеки. Те саме в парку. Коли працюють атракціони, в парк не можна заїжджати автомобілям, тому коли я побачив посеред літнього вихідного у парку машину, то миттєво зреагував, провів розмову і перевірку (все як і там). Бо під час роботи атракціонів, може заїздити лише, не дай Бог, швидка, поліція чи пожежна служба", – згадує він.

Все це екстрені ситуації. "Як на війні, коли з нуля мають вивезти поранених, то лише машина евакуації чи медична "таблетка" може "проскочити" блокпост. Такі правила, бо така має бути дисципліна, дотошність, перестрахування. І не має значення ані там, ані тут – чи ти депутат чи міністр чи ще хтось: якщо проїзд заборонений – він заборонений для усіх", – додає наш герой.

Інший випадок: коли він надавав першу допомогу своєму ж підлеглому. "Це було після буревію в парку і я коли побачив, що він лежить – рвонув до нього. Миттю в голові прокрутилися усі правила домедичної допомоги – положення тіла, його дихання, мої дії", – згадав військовий.

Не скажу, що я реанімувати навчився прямо таки на фронті, але там я навчився діяти миттєво, бо там два кольори- чорне і біле – життя чи смерть і я такими принципами живу тут,

– говорить він.

І ще один важливий момент – картографія і розвідка. "В першу чергу треба дізнатися все про ю позицію: зрозуміти, грубо кажучи, де копати, а де виставляти пости, де техніку, де розташування особового складу. Оця дотошність мені дуже допомагає сьогодні у парку: коли я тільки прийшов до парку, я одразу став "розвідувати", – пояснив герой.

Й ще одне правило – вчитися цінувати чужий час, гроші і зусилля: "Я люблю правила! Чіткі, визначені межі, а на фронті полюбив їх ще більше. І навіть коли трапляються дискусії, я волію почути інших і нагадати їм про правила і факти. Бо є речі, які мають бути, бо від них, приміром, залежить людське життя і здоров'я. Цього я навчився на фронті”.

Кирило: "Офіцер, в якого немає бійців, сам стає бійцем"

Кирило Недря, який отримав на фронті позивний "Доцент" – оборонець ДАПу у складі 93-ої мехбригади. В АТО йшов "замполітом", а на ділі був командиром роти, з якою і боронив летовище. Попри пекельні бойові дії, які Кирило пережив, він повернувся до мирної професії викладача університету Внутрішніх справ у Дніпрі і сьогодні виховує курсантів. Ба більше – тепер він завідує кафедрою. Каже – бойові дії удосконалили усі його навички, які він мав раніше, але сьогодні вони будують і роблять його і його роботу.

Кирило під час лекції / Фото з особистого архіву

"Я – завідувач кафедри університету, тому в першу чергу - це наукова робота і робота виховна із курсантами, бо крім того, що ми маємо випустити професіонала своєї справи, то ми маємо випустити передусім людину. – каже Кирило. – Методична робота, пов'язана із впровадженням нових методів навчання".

Це – робота із персоналом, оскільки я очолюю кафедру (7 людей, не просто робочих одиниць, а людей освічених, із науковими ступенями, рисами характеру і емоціями), як колись очолював роту, де теж були різні люди, – розповідає він.

І додає: "Левова частина – це робота із діючими співробітниками, оскільки моя робота як тренера-інструктора, людини, яка розробляє і впроваджує методики підвищення кваліфікації і підготовки першопочаткової поліцейських при прийомі на службу і вже під час їхньої служби. І це вже "hard skill".

Розуміння ціннісності і вартісності людей як основного пріоритету для будь-якого керівника – це певно одне із перших скілів, яких він навчився на війні. Бо ключове – це люди, ті, хто роблять з тобою спільний результат. "Офіцер, в якого немає бійців, сам стає бійцем" – то була фраза Кирила на війні і їй я навчився ще від своїх наставників.

Самоконтроль, планування, зокрема, часу, а зрештою – всього, навіть їжі. А ще – управління конфліктами і внутрішніми, зокрема. "То скоріше такий менеджерський скіл. Бо усі люди на фронті – різні, за віком, освітою, досвідом, та за усім власне. І між ними треба знайти отой консенсус лише для того, аби усі вижили, а ще й аби успішно коконати завдання. І коли ти починаєш розбиратися у деталях, хто кого поважає, любить-не любить і хто кого слухає, хто з ким може чи не може нести службу. І от це все пофіксити і звести тих людей правильно - це важливо. А тим паче для мене, який мав би мати посадку замполіта, а по суті керував ротою", – нагадує він.

Вирішення конфліктів

На його думку, важливо ще й вміти передбачити той конфлікт: вивчити людей настільки добре і детально, що ти наперед знаєш, що і від кого чекати і кого з ким стикувати. "Ставити спільне завдання чи на спільну позицію. Тобто ти підбираєш людей за їхніми характерами і якостями, складаєш таким чином цілий пазл, аби люди в команді ефективно працювали, доповнюючи одне одного,а не заважаючи своїми конфліктами чи просто якоюсь несумісністю характерів. Ну чим це не корисний скіл на посаді керівника чи, приміром HRа?" – вважа Кирило.

Лише 54% ветеранів, які працювали за наймом, повернулися на попередню роботу, – такі дані наводить виконавча директорка ГО "Центр зайнятості вільних людей", засновниця проєкту "Воїну — гідна праця", експертка з працевлаштування ветеранів Оксана Філоненко.

Зараз, коли Кирило займає керівну посаду і шодня спілкується із десятками людьми – і персоналом, і студентами (курсантами), саме управління людським ресурсом і якісний менеджмент, відпрацьований на фронті в екстремальних ситуаціях, особливо став йому в нагоді, і саме цей скіл особливо цінують у ньому керівники як працівника.

Зрештою, впевнений "Доцент", на будь-якій посаді, яка передбачає спілкування із багатьма різними за навичками і характерами людьми,такі скіли стають у нагоді. "Бо один ти всього не подужаєш, не здолаєш, тому треба вміти налагоджувати контакт із іншими людьми, будувати команду однодумців, – це і будуть твої побратими у цивільному житті. Там ми могли покластися на побратима, бо ми йому довіряємо, бо ми з ним перейшли через важкі ситуації, екстремальні. Довіру треба вміти вибудувати і тут. А вона – за спілкуванням", – розповідає він.

На службі / Фото з особистого архіву

Кирило згадує багато історій, коли він у цивільному житті, зокрема, під час робочого процесу, думав не як цивільна людина, а саме як вояка, і де саме військові навички, навички з війни, з фронту, дали свій якісний результат: "Приміром, в один день треба запхати дуже велику кількість справ. Якщо на фронті усі більш-менш "під боком", то тут треба планувати маршрут по місту. І от я вранці коли прокидаюся, пю каву, то одразу розплановую свій маршрут на день, по мірі важливості, нагальності, напрямку, зрештою. Іноді підключав знайомих, які мені допомагали щось зробити, аби оптимізувати роботу. А самі маршрути містом я будую вже не з точки зору цивільного, а як військовий – де я можу застрягнути в заторі, де я можу порушити ППД, але я встигну, бо я маю встигнути. Таке було неодноразово. І от з точки зору мене як тренера із психологічної і стрес-підготовки – такі речі – пріоритетні, бо це те, що я там здобув. Якщо я не знаю про стрес все, то я знаю майже все".

А от стереотип "ветеранів не приймають на роботу" Кирила дивує і навіть дратує, адже, каже, часто справа не лише в роботодавцеві, а й в самому ветерані.

Ветеран не рідко претендує на роботу "не таку як усі" і в них з'являється, я називаю це доволі просто "корона участі" і людина вже сама собі створює переконання, що "мені винні"/"мені повинні",

– пояснює він.

"Наприклад, він мовляв може менше робити і більше отримувати, чи дозволити собі загуляти і не вийти на роботу і наче нічого страшного, чи претендує тільки на якісь керівні посади. З мого власного досвіду – це більше половини так думає, із тих, з ким я мав справу чи знаю про такі випадки. Для того, хто реально хоче отримати роботу, його статус ветерана не виголошується в першу чергу. Людина приходить як фахівець, все. А ветеранський досвід він лише може бути дуже важливою складовою із вартісними навичками. Приміром, водій-механік з війни приходить на СТО і каже про свій досвід на фронті. Звісно, це надважливо", – каже Кирило.

За даними дослідження МОМ "Життя після конфлікту", понад 1/4 ветеранів (29%) повідомили, що за ними не були збережені місця роботи та посади, тоді як серед тих, які працювали до військової служби за наймом, лише 68% вдалося зберегти своє місце роботи та посади.

“Але коли ветеран влаштовуватиметься, приміром, на кафедру біля мене, навіть якщо його резюме буде ідеальне, а навички з війни на папері виглядатимуть як саме те, що треба, я всеодно поцікавлюся і в нього, де він воював, і в своїх друзів, побратимів, інших ветеранів, яким я давно довіряю. – Розтлумачує свою позицію до ветеранів, які у пошуку роботи і викликають запитання під час розгляду резюме чи співбесіди, Кирило. – Тобто в межах принципу "брат за брата" працює і така опція. І якщо ти прибрехав, то я долучуся і до того, аби тебе перевірили на усіх інших роботах, до яких ти подаватимеш резюме. І власне я знаю щонайменше три ветеранські бізнеси, які через це перестали позиціонувати себе як “ветеранський для ветеранів”. От саме через таких ветеранів, які вимагають, яким винні, яким скидки, яким більше платити".

Павло Білоус: "Після бойових дій я мав годувати дітей"

Павло все життя займався найрізноманітнішими спрофесіями, "стрибав" від вчителя до рекламного агента і до бармена, жодна робота не здавалася йому непопулярною, непрестижною чи негідною. Усюди вчився і працював. Після війни, у час свого бойового шляху, Павло Білоус "Кабул" бував у двох підрозділах – батальйон "Гарпун" і 25-му мотопіхотному батальйоні "Київська Русь".

Ще студентом я пішов працювати вчителем, але грошей тоді платили мало (8 доларів в місяць) і я пішов працювати в газету рекламним агентом. Дослужився до редактора в газеті, потім в журналі. А тоді поїхав до родичів в Молдову, де працював барменом і пивоваром,

– розповідає він про минуле.

Також був директором комунального підприємства, а потім сам став підприємцем. "А далі – війна. З якої я повернувся до Кам'янця-Подільського, але жити там вже не зміг, бо як політичний діяч я посварився з усією "регіональною" тамтешньою владою, бо не міг цього бачити, а вони чомусь не помінялися. Це зараз от проголосували нарешті не за "регіонала", але я тоді вже під Києвом мешкав із дружиною і дітьми, бо отримав там землю. І власне став займатися фермерством: кози в мене є, сир робимо, який доволі гарно і успішно продається", – продовжує він.

Не люблю я діловедення і планування, але армія власне трохи до того змусила, та й курси з ведення бізнесу я завершив і щось з виготовленням тих сирів і їхнім замовленням мені таки вдається. Але цим не заробиш на дітей (у мене троє дорослих дітей і троє малих). Тому подався і в наймані працівники,

– розповідає герой.

А тут, певен Павло, уже спрацювала його власна особливість: у нього ніколи в житті навіть як в найманого працівника, не було 8-мигодинного робочого дня, а завжди вільний графік (хоча буловало, що й на трьох роботах працював).

Ось, який сир виробляє Павло / Фото з особистого архіву героя

"Там постійно на сторожі і самі розуміли, коли можна подрімати. Мене взяли вчителем у школу, вчитель фізики і математики. А з дітьми я працювати люблю ще здавна, бо я – пластун. Окрім того, на фронті в мене вдосконалилася навичка організації людей, комунікування з різними людьми, знаходження компромісу. В мене на уроках спокійно. Навколо усі жінки вчителюють, вони ніжніші, а я можу "нависнути" і суворо сказати: "Вчитися я тебе не змушу, але пристойно поводитися на уроці – так", – каже він.

І додає: "І коли ти їх вважаєш підрозділом і рахуєшся з ними, то і вони рахуватимуться з тобою як з командиром. Хоча від школи в мене більше стресу, аніж від армії і вояків на війні: на фронті я міг за день навчити з АГСу стріляти чи за годину з АК, а тут у 8-му класі не знають таблиці множення. В “Гарпуні” ж, в 25-му були чудові люди і кожен розумів, чому він тут, на цьому місці, воює. З дітьми непросто, але їх можна навчити, вони точно краще даються до навчання, аніж дорослі".

З побратимами / Фото з особистого архіву героя

З практичного, констатує Павло, він навчився ставити внутрішньовенно уколи і крапельниці, надавати першу екстрену медичну допомогу: "В 45 років я на фронті не міг навчитися чогось нового, але покращити свої навички міг. Приміром, для мене не може бти проблемою, що мною командуватиме молодший за мене, головне, що він це краще за мене знає. Викопати яму, побудувати будинок (бліндаж – 24) – це звідти: проектування, організація роботи особового складу і виконання спеціальних технічних робіт: інженерних, будівельних. Прийшов додому – збудував будинок, облаштував ферму. А діловедення от – ні, це не моє".

Але коли масово будуть зневажати ветеранів, не брати на роботу, ігнорувати, то це в першу чергу погано не для самих ветеранів, а для тих, хто думав і вагався чи йти до війська. Коли вони бачитимуть зневагу до ветеранів, вони сядуть і подумають "от поїду я на війну, ще ногу чи руку там втрачу… і потім таке ставлення, чи воно мені треба? Краще в Польщу на клубніку поїду",

– доводить він.

А ще пішов Павло в озвучку фільмів та мультиків, як найманий працівник до… дружини. Там, каже, люди за інтересами, з якими спілкується, організовується, вирішує виробничі питання. "Там мені комфортно. Чи зміг би я працювати ще кимось – не знаю. Бо я став менш толерантний до дурнів. З дітьми, які не хочуть вчитися, можна розмовляти, пояснювати", – розповів він.

Взаємодія з людьми, стресостійкість, відповідальність, швидке прийняття рішень, командна робота і передбачення та вміння вирішити конфлікт — все це навички, які шліфує фронт і бойові дії завдяки своїм екстреним умовам. Тому герої наполегливо радять замислюватися не тільки над професійними вміннями, складаючи резюме і йдучи на співбесіду.

Цей матеріал розроблений завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яка реалізується IREX за підтримки Державного департаменту США а також сайту 24 каналу. Вміст не обов’язково відображає погляди 24 каналу, IREX та Державного департаменту США.

Авторка: Ірина Вовк