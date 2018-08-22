Операція "12 королев": 400 кілограмів кокаїну, знайдених у посольстві Росії в Аргентині, спалили

У вівторок, 21 серпня, в Аргентині у рамках спецоперації "12 королев" в одній з будівель посольства Росії у Буенос-Айресі виявили значну партію наркотиків – 400 кілограмів кокаїну.

Його спалили у крематорії в присутності міністерки безпеки країни Патрісії Буллрич і посла РФ Дмитра Феоктистова, передає ТАСС.

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"Це важлива подія в рамках операції "12 королев". Це була дуже складна операція з високим рівнем взаємодії. Російські поліцейські приїжджали сім разів", – розповіла Буллрич.

Вона повідомила, що протягом певного часу учасники спецоперації з двох країн заміняли кокаїн борошном і відстежували маршрути. Мовляв, так вдалося "викрити весь злочинний ланцюжок як в Аргентині, так і в РФ".

Активна частина операції з припинення постачання наркотиків закінчена, але ми, безумовно, сподіваємося, що це старт для нової співпраці РФ і Аргентини,

– зазначив Феоктистов.

Сама ж операція тривала 14 місяців.

Нагадаємо, наприкінці лютого в одному з приміщень посольства Росії в Аргентині було виявлено 12 валіз, в яких було 400 кілограм кокаїну. Вони готувалися до відправки в РФ. Виявилося, що поліція виявила наркотики ще близько двох років тому – у 2016 році, однак лише на початку 2018 року про це стало відомо після оприлюднення відповідних фактів міністром з безпеки Аргентини Патрісією Буллріч. Саме вона і опублікувала фото.