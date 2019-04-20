Операція "Чорна ікра", або Як Янукович мало не став прем'єром Автономної Республіки Донбас

Віктор Янукович роками намагався проштовхнути свій план "мирного врегулювання" війни на Донбасі, який полягав у організації автономної республіки на чолі із самим Януковичем. А допомогти в реалізації цього плану мали Пол Манафорт та навіть Дональд Трамп.

Про це все йдеться в оприлюдненому 18 квітня звіті Роберта Мюллера – спеціального прокурора, який розслідував російське втручання у вибори в США і ймовірну змову Дональда Трампа з Кремлем. З 450 сторінок доповіді Україні присвячено приблизно 20, і чимало з них – Януковичу.

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Звідки взялася ідея автономного Донбасу і прем'єра Януковича

У звіті Мюллера вказано, що 28 липня 2016 року такий собі Костянтин Килимник вилетів з Києва до Москви, а наступного дня написав Манафорту листа з темою "Чорна ікра". Річ у тому, що у 2010 році, святкуючи своє обрання президентом, Віктор Янукович подарував політтехнологу банку чорної ікри вартістю 30-40 тисяч доларів.

Хто такий Костянтин Килимник? Це права рука Манафорта в Україні. Підозрюваний у співпраці з російською розвідкою.



Костянтин Килимник (у синій сорочці) у команді Пола Манафорта (в центрі), 2006 рік

У листі, надісланому після розмови з президентом-вигнанцем, Килимник написав: "Ми 5 годин говорили. Він має кілька важливих послань для тебе (Пола Манафорта – 24 канал). Мова про країну, варто послухати". Килимник привіз Манафорту від Януковича "мирний план", який мав дозволити Росії у прихований спосіб контролювати Східну Україну.

Хто такий Пол Манафорт? Засуджений у США до семи з половиною років ув'язнення за шахрайство, відмивання коштів і незаконне лобіювання. Колишній політтехнолог Віктора Януковича та "Партії регіонів" у період з 2005 по 2014 роки.

У чому суть плану Януковича? Росія мала вивести війська з Донбасу, а той – стати автономним регіоном України з власним прем'єр-міністром. Звісно, Янукович проголошувався ідеальним кандидатом на цей пост. Людиною, яка "має принести мир до регіону".

Як збиралися реалізувати план Януковича

За задумом Януковича, Манафорт мав би сприяти реалізації цього плану, використовуючи свої зв'язки в Європі та Україні. Килимник просив у Манафорта організувати "невеличкий поштовх" від Трампа. Але Манафорт засвідчив у суді, що назвав план "божевільним".

А проте, листування між Манафортом, килимником та іншими фігурантами розслідування довело, що тема реалізації цього плану обговорювалася неодноразово аж до весни 2018 року. І це навіть попри те, що Манафорта звільнили зі штабу Трампа 2 серпня 2016 на тлі повідомлень ЗМІ про його роботу на "проросійську "Партію регіонів" в Україні".



Віктор Янукович аж до 2018 року мріяв про посаду – хоча б прем'єра і хоча б Донбасу

У грудні 2016 Килимник пропонував Манафорту домогтися призначення себе "спецпредставником" і керувати втіленням плану Януковича. При цьому Килимник запевняв, що Манафорт у статусі спецпредставника "зможе запустити процес, а через 10 днів поїхати до Росії. Тоді як Янукович гарантує зустріч там на дуже високому рівні. Дональд Трамп отримає мир в Україні вже за кілька місяців після інaвгурації".

У дні інавгурації Трампа в січні 2017 Манафорт зустрівся у Вашингтоні з українським олігархом Сергієм Льовочкіним і тим же Костянтином Килимником. А потім ще раз із Килимником – 26 лютого 2017 у Мадриді, куди останній прилетів із Москви. Навесні 2018 року вони разом планували завдання для соціологічної компанії Манафорта, яка раніше проводила опитування в Україні. Звіт Мюллера згадує документ аж на трьох сторінках. Адже там, крім самого опитування, мовилося також і про заклик до президента США Трампа підтримати "Автономну Республіку Донбас" із прем'єр-міністром Януковичем на чолі.

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Як закінчилася історія із "планом Януковича"? Відомо, що спецпрокурор Мюллера відправляв письмовий запит Дональду Трампу щодо "мирного плану" Януковича. І розслідування не виявило доказів, що про цей план Трампу повідомляли.



Однак довести і те, що про план не повідомляли – також неможливо. Крім того, слідчі не мали доступу до всього листування, частина з них – зашифрована. Та ще й Манафорт брехав суддям про "мирний план" Януковича і Килимника. Тож як воно було насправді і наскільки реальною була перспектива створення Автономної Республіки Донбас – на 100% вже не встановлять.