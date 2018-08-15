12:54
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
33°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Опіки на кухні: перша допомога та що категорично не можна робити

1111 Читать новость на русском
Опіки на кухні, що робити
Опіки на кухні, що робити / unsplash.com

Найчастіші кухонні травми – це опіки. Зазвичай вони неглибокі, але варто знати, як діяти у таких випадках, щоб уникнути гірших наслідків.

1 ступінь – поверхневий опік: на шкірі помітне почервоніння, після кількох годин воно зникає, передає Zdorovia.

2 ступінь – теж поверхневе почервоніння, але згодом можуть з'явитися жовтуваті бульбашки.

Читайте також: Чому треба їсти терту моркву щодня

3 ступінь – опік сягає паросткового шару дерми, пошкоджена ділянка відмирає і утворюється істотний рубець.

4 ступінь – опік захоплює клітковину, м'язи та інше. Наслідки можуть бути дуже серйозні.

Опіки на кухні: що робити

Лікування опіків 1 і 2 ступенів: одразу після отримання травми необхідно охолодити шкіру, промивши холодною водою. На уражену ділянку можна накласти холодний компрес.

Після охолодження опіку використовуйте аерозоль для зовнішнього застосування, який містить декспантенол. Це поліпшить відновлення шкіри. Його можна застосовувати як дорослим, так і дітям.

Що не можна роботи: прикладати кубик льоду не можна – це може спровокувати мікропошкодження. Також не варто змащувати опік жирною сметаною, маслом або вершками – це заважатиме затвердінню шкіри. Пухирці не пробивати – так можна занести інфекцію у ранку.

Якщо у вас серйозніші опіки, то після першої допомоги негайно зверніться до лікаря.

Що не можна роботи при опіках

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Лікування Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сьогодні, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
сьогодні, 11:03 Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
Яніна Ткачук
Помер Едуард Успенський: що відомий письменник говорив про анексію Криму
сьогодні, 10:33 Помер Едуард Успенський: що відомий письменник говорив про анексію Криму
Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
сьогодні, 10:00 Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
Уляна Корицька
Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
сьогодні, 08:38 Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
Олексій Чибісов
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Ветерани зможуть отримати психологічну допомогу в сімейного лікаря чи терапевта, – МОЗ
 3 травня , 19:16
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук