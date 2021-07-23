Опинились у пастці: в Одесі через негоду довелося рятувати 12 дітей

Одеса досі не оговталася від потужної зливи, яка накрила місто вночі проти 22 липня. Рятувальникам довелося визволяти пасажирів з дітьми із затопленої маршрутки.

Туристи їхали на вокзал

У затопленій маршрутці було близько 30 людей, серед яких 12 дітей. Усі вони – туристи з Харкова.

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Харків'яни вже прямували на вокзал, аби повернутися додому. Проте вони опинилися у водяній пастці. Визволяти їх з надувними човнами вирушили рятувальники.

На відео з місця події видно, що дорослі пересувалися дорогою по кісточки у воді. Вони на роках несли дітей до човна, який переправляв дітвору на суху дорогу.

Вантажимо діток,

– сказала авторка відео.

Згодом туристи пересіли в автомобіль аварійно-рятувальної служби та, ймовірно, відправилися на вокзал.

Дітей переправляли на човні: відео

Що відомо про негоду в Одесі

Потужна злива накрила Одесу вночі проти 22 липня. Опади були такі сильні, що затопили кілька квартир на вулиці Бабеля. Людям довелося вилазити через вікна на дах, адже двері вже просто не відкривалися – кімнати були на 2 метри у воді.

Мер міста Геннадій Труханов заявив, що вночі місто перебувало на межі катастрофи. Тепер місцева влада планує обговорити, як запобігти цьому у майбутньому.