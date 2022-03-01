Олексій Резніков зауважив, що обстріли ракетами мирних міст – прояв нездатності воювати з озброєними українцями. Ба більше, у самій країні вже починає наростати опір війні.

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Міністр оборони підкреслив, що сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм відверто бреше. І що немає ніякої "спецоперації", в якій буцімто беруть участь їхні військові.

Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною,

– наголосив він.

Олексій Резніков нагадав, що на економічному фронті Росія теж зазнає нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Що, до речі, теж неабияк сколихнуло росіян, які ще кілька днів тому не вірили у справжню війну Росії проти України.

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