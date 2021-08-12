Науковці вважають, що молодість триває з 14 до 35 років. В Україні нараховують таких людей понад 15 мільйонів.
До теми Картинки-привітання з Міжнародним днем молоді 2021
В Україні відзначають свято з 1994 року. Святкування завжди відбувалось наприкінці червня, адже раніше це був День радянської молоді.
Традиційно місцева влада проводить низку культурних та розважальних заходів у різних містах. Влаштовують також соціальні івенти та благодійні акції.
Журналісти 24 каналу опитали українців та дізнались, що вони думають про День молоді.
Опитування українців про День молоді: дивіться відео
День молоді 2021: головне
- Основне святкування у 2021 році все ще відбулось в останню неділю червня.
- Тоді у Львові тривав фестиваль Leopolis Jazz Fest.
- У Рівному заходи відбувались на майдані Незалежності.
- У Києві ж презентували міжнародний музичний фестиваль О-FEST-2021. Святкування тривали і в інших містах.