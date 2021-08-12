Науковці вважають, що молодість триває з 14 до 35 років. В Україні нараховують таких людей понад 15 мільйонів.

До теми Картинки-привітання з Міжнародним днем молоді 2021

В Україні відзначають свято з 1994 року. Святкування завжди відбувалось наприкінці червня, адже раніше це був День радянської молоді.

Традиційно місцева влада проводить низку культурних та розважальних заходів у різних містах. Влаштовують також соціальні івенти та благодійні акції.

Журналісти 24 каналу опитали українців та дізнались, що вони думають про День молоді.

Опитування українців про День молоді: дивіться відео

День молоді 2021: головне