У 2020 році російський "Газпром" офіційно припинив постачати газ в окуповані Донецьку й Луганську області. Втім це не означає фактичне припинення поставок. Просто компанія шукає шляхи, як повернути гроші за поставлений газ.

Про нові проблеми з постачанням газу на Донбас пише видання "Комерсант" з посиланням на звіт компанії.

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Чому виникли проблеми з поставками газу

Справа в тім, що в усі попередні роки "Газпром" здійснював поставки так, буцімто це для потреб України. У російської компанії був офіційний договір з "Нафтогазом", підписаний ще у довоєнні часи.

"Нафтогаз" припинив купувати російський газ ще у 2015 році, а заодно й відмовився платити за газ на окупованих територіях. "Газпром" тим часом нараховував Україні борги за газ для Донбасу. Втім їхню законність, мабуть, не підтвердив би жоден суд у світі.

До слова, за весь цей час сума "заборгованості" вже становила 3 мільярди доларів або близько 70 мільярдів гривень. Втім після підписання договору про транзит газу цей борг перестав визнавати навіть сам "Газпром".

З 2020 року термін контракту "Газпрому" й "Нафтогазу" завершився. Тож у російської компанії не залишилося жодного бодай наближеного до законності шляху постачати газ, адже немає жодного контракту, за яким хтось колись поверне за це гроші.

Чому Україна не платила за газ для Донбасу?

Тут є декілька причин. Передовсім норми гуманітарного права передбачають, що за окуповані території відповідає саме держава-окупант. Тож окупація має лягати тягарем для окупанта, а не окупованого.



Друга причина полягає в тому, що Україна повністю відмовилася купувати газ у Росії. Якщо усі потреби задовільняють поставками з Заходу, то немає жодної потреби здійснювати поставки ще й зі Сходу.



Третя причина знову ж таки в окупації. Через неї Україна не має жодних можливостей вести облік поставок газу на Донбас. Отже окупанти можуть вписати у платіжку фактично будь-яку суму.

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Яким шляхом Росія може вирішити цю проблему

Тут є два варіанти. Перший – постачати газ на Донбас через компанію, яка не боїться міжнародних санкцій. Тобто таку, яка й так не має шансів вийти на ринки в цивілізованих країнах.

Видання наводить приклад "Газ-Альянсу", що належить українському олігарху-втікачу Олексію Курченку. Втім у такому випадку не зрозуміло, хто платитиме за газ. Ба більше, тут ще й доведеться платити Курченку за посередництво.

Другий варіант більш прозаїчний, але менш веселий для росіян. "Газпром" може просто списувати газ для Донбасу як такий, що витрачений на технологічні потреби.

Росія саме в такий спосіб постачає туди електроенергію. Щоправда витрати постачальника на це включені в тарифи для самих росіян. Якщо у разі з порівняно дешевою електроенергією це не так багато, то у разі зі значно дорожчим газом кожен росіянин зможе відчути вартість окупації на своєму гаманці в прямому сенсі.