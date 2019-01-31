13:50
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала

      227 Читать новость на русском
      Футболісти "Нанта" вшанували Еміліано Сала
      Футболісти "Нанта" вшанували Еміліано Сала / twitter FC Nantes

      У середу, 30 січня, французький "Нант" зіграв домашній матч у чемпіонаті. Під час гри футболісти та глядачі на трибунах вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала.

      На 9-ій хвилині матчу (саме під цим номером Сала виступав за "Нант") арбітр матчу Франк Шнайдер зупинив гру. Цілу хвилину трибуни та футболісти на полі оплесками згадували Еміліано. Не стримував сліз і головний тренер "Нанта" Вахід Халілходжич.

      Читайте також: У мережу потрапило листування Еміліано Сала з людиною, яка організувала злощасний переліт

      Ще перед матчем на трибунах фанати виклали напис Sala

      Варто зазначити, що на цей матч гравці "Нанта" вийшли у футболках із зображенням Сала. А замість прізвищ у них було написано Sala

      Читайте також: "Арсенал" включив безвісти зниклого Еміліано Салу у заявку на матч з "Кардіффом"

      Що сталося з Еміліано Сала

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 13:33 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      163
      Річниця смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      сьогодні , 13:01 Річниця смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      4375
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      549
      Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      сьогодні , 12:31 Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      Леонід Остальцев 116
      Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      сьогодні , 12:04 Війна та сучасні "діти лейтенанта Шмідта"
      Артем Овдієнко 984
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Осічка "Шахтаря", поразка "Динамо", перемога "Чорноморця": головні підсумки 16-го туру УПЛ
       26 листопада 2018 , 11:22
      Олександр Долгополов вилетів з US Open від Рафаеля Надаля
       4 вересня 2017 , 22:27
      Офіційно: Ребров - новий асистент головного тренера "Динамо"
       20 вересня 2013 , 23:33
      Роналду - найкращий бомбардир сучасності
       30 квітня 2014 , 18:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук