Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала

У середу, 30 січня, французький "Нант" зіграв домашній матч у чемпіонаті. Під час гри футболісти та глядачі на трибунах вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала.

На 9-ій хвилині матчу (саме під цим номером Сала виступав за "Нант") арбітр матчу Франк Шнайдер зупинив гру. Цілу хвилину трибуни та футболісти на полі оплесками згадували Еміліано. Не стримував сліз і головний тренер "Нанта" Вахід Халілходжич.

Читайте також: У мережу потрапило листування Еміліано Сала з людиною, яка організувала злощасний переліт

Ще перед матчем на трибунах фанати виклали напис Sala

Варто зазначити, що на цей матч гравці "Нанта" вийшли у футболках із зображенням Сала. А замість прізвищ у них було написано Sala

Vahid Halilhodzic : "Je veux féliciter les supporters et mes joueurs qui ont fait preuve d'une grande dignité. La vie continue, j'espère que mes joueurs retrouveront le goût du sourire et des victoires."#FCNASSE | #PlayForSala pic.twitter.com/T2i0Q0J2kW — FC Nantes (@FCNantes) 30 січня 2019 р.

Читайте також: "Арсенал" включив безвісти зниклого Еміліано Салу у заявку на матч з "Кардіффом"

Що сталося з Еміліано Сала

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram