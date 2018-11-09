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      "Опоблок" і "За життя" створили спільну платформу і вирішують питання про єдиного кандидата

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      Прес-конференція
      Прес-конференція

      Співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи - За життя".

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу. 

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      "Ми сьогодні запрошуємо всі опозиційні сили в наше об'єднання, щоб відновити в Україні мир, стабільність, порядок, припинити війну і зробити життя наших громадян щасливою", – заявив Бойко.

      Також на запитання журналістів про єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах, Бойко зазначив, що це питання вирішується і вони обговорюють кандидатуру єдиного кандидата.

      Рабінович у свою чергу наголосив на важливості об'єнання всіх опозиційних сил. Але скільки депутатів ввійде до нового об'єднання, лідер партії "За життя" не повідомив. 

      Нагадаємо, напередодні кума президента Росії Володимира Путіна, політика Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Теги: Новини України Новини політики Вадим Рабінович Юрій Бойко Опозиційний блок Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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